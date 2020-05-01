Сотрудничайте с Any.Cash и забирайте себе до 100% прибыли по партнерке

Отправлено Сегодня, 05:48

Коротко об Any.Cash:

Это криптовалютный кошелек в Telegram, позволяющий принимать, хранить, отправлять и обменивать средства в 7 валютах:

фиатных (USD, RUB, UAH)

криптовалютах (BTC, ETH, USDT, LTC).



Что нужно сделать чтобы начать зарабатывать? Всего 3 простых шага:

Зарегистрироваться на Any.Cash

В личном кабинете создать партнерскую ссылку

Активно рассказывать о возможностях бота и делиться партнерской ссылкой с другими.



И все!

Вам останется только наблюдать за ростом суммы на вашем балансе, так как Any.Cash платит 60% от прибыли сервиса за операции совершенные вашими рефералами 1 уровня, и 40% от рефералов 2-го уровня.



А самые успешные партнеры еще и получат подарки: IPhone 11 pro, Apple Watch и Apple AirPods. Поспешите! Срок действия предложения ограничен до 20 июня!



Подробнее о партнерской программе:

https://any.cash/ru/...p/?promo=job39/





Почему any.cash можно смело рекомендовать друзьям:

Прозрачные комиссии, известные еще до совершения операции;

Переводы между пользователями без комиссий;

Пополнение мобильного без комиссии;

Быстрый доступ к вашему кошельку с любого устройства и операционной системы;

Надежный протокол шифрования данных на базе Telegram;

И конечно:

Возможно зарабатывать без усилий с помощью партнерской программы.



Подробнее о партнерской программе:

https://any.cash/ru/...p/?promo=job39/