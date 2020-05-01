Сотрудничайте с Any.Cash и забирайте себе до 100% прибыли по партнерке

Коротко об Any.Cash:
Это криптовалютный кошелек в Telegram, позволяющий принимать, хранить, отправлять и обменивать средства в 7 валютах:
фиатных (USD, RUB, UAH)
криптовалютах (BTC, ETH, USDT, LTC).
Что нужно сделать чтобы начать зарабатывать? Всего 3 простых шага:
Зарегистрироваться на Any.Cash
В личном кабинете создать партнерскую ссылку
Активно рассказывать о возможностях бота и делиться партнерской ссылкой с другими.
И все!
Вам останется только наблюдать за ростом суммы на вашем балансе, так как Any.Cash платит 60% от прибыли сервиса за операции совершенные вашими рефералами 1 уровня, и 40% от рефералов 2-го уровня.
А самые успешные партнеры еще и получат подарки: IPhone 11 pro, Apple Watch и Apple AirPods. Поспешите! Срок действия предложения ограничен до 20 июня!
Подробнее о партнерской программе:
https://any.cash/ru/...p/?promo=job39/
Почему any.cash можно смело рекомендовать друзьям:
Прозрачные комиссии, известные еще до совершения операции;
Переводы между пользователями без комиссий;
Пополнение мобильного без комиссии;
Быстрый доступ к вашему кошельку с любого устройства и операционной системы;
Надежный протокол шифрования данных на базе Telegram;
И конечно:
Возможно зарабатывать без усилий с помощью партнерской программы.
Подробнее о партнерской программе:
https://any.cash/ru/...p/?promo=job39/