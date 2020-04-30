Отправлено Вчера, 23:36

Нет людей, которые не любили бы сладкую и ароматную клубнику. Она созревает уже в июне, становясь одним из первых лакомств с дачного участка и желанной зимней заготовкой в виде компота, варенья, джема и заморозки. Но плодоношение длится недолго: всего несколько недель. Некоторые огородники специализируются на выращивании этой культуры, которая требует тщательного ухода. А можно ли продлить плодоношение? Как получать урожай круглый год? Можно ли организовать клубничный бизнес? Вполне можно. Для этого используются промышленные теплицы, снабженные отоплением и подсветкой. Вот образцы https://xn--e1aapcrn...-zimnyaya-yurta