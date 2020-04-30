Перейти к содержимому

Фотография

Теплица

Автор темы AlexNag, Вчера, 23:36

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 AlexNag

AlexNag

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 0 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 23:36

Нет людей, которые не любили бы сладкую и ароматную клубнику. Она созревает уже в июне, становясь одним из первых лакомств с дачного участка и желанной зимней заготовкой в виде компота, варенья, джема и заморозки. Но плодоношение длится недолго: всего несколько недель. Некоторые огородники специализируются на выращивании этой культуры, которая требует тщательного ухода. А можно ли продлить плодоношение? Как получать урожай круглый год? Можно ли организовать клубничный бизнес? Вполне можно. Для этого используются промышленные теплицы, снабженные отоплением и подсветкой. Вот образцы https://xn--e1aapcrn...-zimnyaya-yurta

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Флуд и флейм


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Флуд и флейм
  4. Правила форума