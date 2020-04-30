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Работай в хорошем коллективе.(Online)

Автор темы spawn101, Сегодня, 12:36

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#1 spawn101

spawn101

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 12:36

Доброго времени суток.
 
Мы ищем новых сотрудников для работы в дружном коллективе на серые\белые направления, как людей которые уже имеют опыт в каких-то направлениях в сети,
так и новичков, с 0 уровнем знаний. 
Ваши доходы будут зависеть только от вас, работаете хорошо и много, получаете достойную оплату вплоть до 700-800$ в день. 
Мы ведём как и абсолютно белые проэкты, так и с серым оттенком. 
 
От вас требуется:
 Наличие ПК
 Возможность стабильного нахождения в сети. 
 Желание обучаться новому и открывать для себя новые горизонты 
 
З\П возможна по окончанию рабочего дня, либо раз в неделю\месяц. 
 
Возникшие вопросы задавайте в Telegram: @Wasteomindd

 


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