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Монетизируйте ваш Форекс/Крипто траффик с FPM.global

Автор темы FPM global, Сегодня, 14:06

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#1 FPM global

FPM global

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Отправлено Сегодня, 14:06

Уважаемые вебмастера,

 

Предлагаем Вам выгодно сконвертировать Форекс/Крипто трафик благодаря нашей партнерской программе http://fpm.global/ 

Мы являемся эксклюзивными представителями офферов от Libertex, Forex Club, StormGain 

 

Планы сотрудничества:

 

· CPA - до 800 usd за каждого квалифицированного трейдера 

· Revenue Share - до 50% от валового дохода брокера. Пожизненные отчисления!

 

Выплачиваем на Webmoney, ЯндексДеньги, Qiwi, Paypal, Bitcoin, Wire 

 

Протестировать свой трафик прямо сейчас!

 

Трафик:

 

На тематическом трафике ратио регистраций может быть 1:10 – 1:20. Большое количество повторных депозитов, большой жизненный цикл трейдера

 

Промо-материалы:

 

Мы стараемся, чтобы у наших партнеров всегда был большой выбор рекламных материалов.

 

Статистика:

 

Наша статистика - это мощный инструмент анализа и повышения продуктивности.

Вы можете детально отследить ваш трафик, вплоть до вывода источников траффика по странам и сабаккаунтам.

 

Поддержка:

 

Если у вас возникли вопросы - стучитесь в поддержку:

 

email - affiliates {at} fpm.global

 

Регистрируйтесь и начните зарабатывать уже сегодня!

 

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