Пассивный доход с инвестициями от 100 долларов

Международный холдинг Х100 запустил уникальную инвестиционную платформу AllUnic, которая даёт возможность частным инвесторам инвестировать в малый бизнес и получать пассивный доход от 20% годовых.
О холдинге:
Холдинг Х100 включает в себя 4 международные компании:
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сеть ресторанов «Суши Мастер»
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сеть пиццерий «Моно Пицца»
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сеть пекарень «Хлебо Полис»
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сеть мороженного «Zheka’s ice»
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инвестиционная платформа «AllUnic»
Суть предложения:
На платформе AllUnic представлены несколько вариантов инвестирования: покупка оборота ресторанов, открытие ресторанов совместно с другими инвесторами, покупка доли всего холдинга Х100.
Самым оптимальным и понятным предложением является “Покупка оборота ресторанов”. Данный вариант инвестирования позволяет создать актив (свой капитал) и получать пассивный доход ежемесячно.
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Сумма инвестиций: от 100 USD.
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Доходность: 20% годовых
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Срок действия инвестиции: неограниченно
Все рестораны поделены на платформе на ЛОТы, в которых от 1 до 15 работающих ресторанов. Аналогично у каждого ЛОТа есть своя цена. Доля, которую вы приобретаете зависит от суммы инвестиции и стоимости лота.
После покупку лота вы ежедневно будете видеть какой оборот (продажи) у приобретенного лота и будете получать ежедневную доходность, согласно вашей доли от оборота.
Среднегодовая доходность независимо от ЛОТа составляет 20% - она может быть как 18% так и 25%. Перед покупкой ЛОТа обязательно посмотрите историю работы ресторана по Обороту и по Доходности.
Дополнительная возможность заработать:
Платформа AllUnic построена на реферальной системе и вознаграждают всех, кто рекомендует ее конечным партнерам. Поэтому Вы можете получать до 16% с привлеченных партнеров компании.
Если у Вас остались вопросы подключайте в телеграмм-чат:
https://t.me/joinchat/NkaMiRK7Xu9f-hQBa9IVdQ
Зарегистрироваться на платформе и изучить ее:
http://1583915098.allunic.com/register