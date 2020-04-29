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Пассивный доход с инвестициями от 100 долларов

Автор темы Invest2, Сегодня, 12:27

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#1 Invest2

Invest2

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Отправлено Сегодня, 12:27

Международный холдинг Х100 запустил уникальную инвестиционную платформу AllUnic,  которая даёт возможность частным инвесторам инвестировать в малый бизнес и получать пассивный доход от 20% годовых.

 

О холдинге:

Холдинг Х100 включает в себя 4 международные компании:

  • сеть ресторанов «Суши Мастер»

  • сеть пиццерий «Моно Пицца»

  • сеть пекарень «Хлебо Полис»

  • сеть мороженного «Zheka’s ice»

  • инвестиционная платформа «AllUnic»

 

Суть предложения:

На платформе AllUnic представлены несколько вариантов инвестирования: покупка оборота ресторанов, открытие ресторанов совместно с другими инвесторами, покупка доли всего холдинга Х100.

Самым оптимальным и понятным предложением является “Покупка оборота ресторанов”. Данный вариант инвестирования позволяет создать актив (свой капитал) и получать пассивный доход ежемесячно.

  • Сумма инвестиций: от 100 USD.

  • Доходность: 20% годовых

  • Срок действия инвестиции: неограниченно

Все рестораны поделены на платформе на ЛОТы, в которых от 1 до 15 работающих ресторанов. Аналогично у каждого ЛОТа есть своя цена. Доля, которую вы приобретаете зависит от суммы инвестиции и стоимости лота.

После покупку лота вы ежедневно будете видеть какой оборот (продажи) у приобретенного лота и будете получать ежедневную доходность, согласно вашей доли от оборота.

Среднегодовая доходность независимо от ЛОТа составляет 20% - она может быть как 18% так и 25%. Перед покупкой ЛОТа обязательно посмотрите историю работы ресторана по Обороту и по Доходности.

Дополнительная возможность заработать:

Платформа AllUnic построена на реферальной системе и вознаграждают всех, кто рекомендует ее конечным партнерам. Поэтому Вы можете получать до 16% с привлеченных партнеров компании.

 

Если у Вас остались вопросы подключайте в телеграмм-чат:

https://t.me/joinchat/NkaMiRK7Xu9f-hQBa9IVdQ

 

Зарегистрироваться на платформе и изучить ее: 

http://1583915098.allunic.com/register

 

 


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