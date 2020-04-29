Заголовки у вас на сайтах: какие работают, а какие нет

Отправлено Сегодня, 10:45

По какому принципу вам пишут заголовки для сайтов - “Прекрасно звучит” или “Обязательно должен быть глагол”? Этого мало, чтобы статью открыли.

Каким же должен быть заголовок:

Информирует, о чем статья. Сразу дайте понять, что “внутри”. Без пространственных фраз и воды. Вызывает чувства, эмоции, ассоциации. “Новая 6-дюймовая лопата для девушек от Sony”, “Наш стальной профиль стальнее, чем яйца Чак Норриса”. Не раскрывает сразу “все карты”. “300 долларов за аудит - вот сколько стоят наши услуги”. И зачем теперь читать статью? Включает ключевые запросы. Во-первых, это плюс для индексации. Во-вторых, это нехило привлекает внимание. Содержит посыл целевой аудитории. Хороший заголовок создает у читателя ощущение, что текст написан про него. “Как усилить свои тексты мощными заголовками”. Указывает на новизну информации. “Новые способы ...”, “5 уникальных секретов от эксперта насчет ...” и т.п.

Предвижу ваш вопрос и отвечу:

Нет, все эти 6 пунктов не нужно применять к одному заголовку. Тут все опционально.

Эти правила помогут разобраться, почему ваши статьи читают не так часто, как хотелось бы.

И помните - если текст редко открывают, это не говорит о его плохом качестве. Проверьте заголовки!