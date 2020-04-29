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Заголовки у вас на сайтах: какие работают, а какие нет

Автор темы Виталий Манн, Сегодня, 10:45

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#1 Виталий Манн

Виталий Манн

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Отправлено Сегодня, 10:45

По какому принципу вам пишут заголовки для сайтов - “Прекрасно звучит” или “Обязательно должен быть глагол”? Этого мало, чтобы статью открыли. 


Каким же должен быть заголовок:


  1. Информирует, о чем статья. Сразу дайте понять, что “внутри”. Без пространственных фраз и воды.

  2. Вызывает чувства, эмоции, ассоциации. “Новая 6-дюймовая лопата для девушек от Sony”, “Наш стальной профиль стальнее, чем яйца Чак Норриса”.

  3. Не раскрывает сразу “все карты”. “300 долларов за аудит - вот сколько стоят наши услуги”. И зачем теперь читать статью?

  4. Включает ключевые запросы. Во-первых, это плюс для индексации. Во-вторых, это нехило привлекает внимание. 

  5. Содержит посыл целевой аудитории. Хороший заголовок создает у читателя ощущение, что текст написан про него. “Как усилить свои тексты мощными заголовками”.

  6. Указывает на новизну информации. “Новые способы ...”, “5 уникальных секретов от эксперта насчет ...” и т.п.


Предвижу ваш вопрос и отвечу: 


Нет, все эти 6 пунктов не нужно применять к одному заголовку. Тут все опционально.


Эти правила помогут разобраться, почему ваши статьи читают не так часто, как хотелось бы. 


И помните - если текст редко открывают, это не говорит о его плохом качестве. Проверьте заголовки!


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