Международная программа «Современный коучинг» (онлайн)

Какой навык нужно приобрести для получения карьерного роста, успеха в бизнесе, эффективной межличностной коммуникации, достижения своих целей, улучшения качества жизни, понимания людей и себя? Сотни наших студентов являются живым подтверждением того, что этот навык – коучинг. В тренинг-центре «System ITC» вы можете пройти обучение коучингу по максимально полной и эффективной программе.
Для кого этот курс?
для руководителей, которые хотят сделать свой управленческий стиль более гибким и эффективным и стремятся к развитию своих лидерских компетенций;
для HR, которые ищут дополнительный инструментарий в решении вопросов развития персонала;
для желающих быть внутренним корпоративным коучем;
для тех, кто собирается стать коучем в бизнесе, executivе коучем (работа с первыми лицами компании), коучем для руководителей, лайф-коучем;
для тех, кто хочет быть фрилансером и работать с внешними клиентами;
для профессионалов в смежных с коучингом областях: тренинги, психология, консалтинг и т.д.;
для планирующих обрести статус международного квалифицированного специалиста в области развития человеческих ресурсов – в сфере T&D.
Преимущества программы
Выпускник получает 3 специализации: business (бизнес), life (лайф), executive (работа с первыми лицами компаний) коучинг
Выдается 2 сертификата: ACSTH «Современный коучинг» (172 часа – самый большое количество часов среди аналогичных программ в России) и CCE «Коучинг для лидеров и руководителей».
В программе 6 преподавателей: 4 коуча уровня PCC, 1 коуч уровня ACC, 1 магистр психологии, сертифицированный коуч ACSTH
Мы опираемся на широкий спектр инструментов для поддержки обучения, развития и производительности студентов, например, психология, эмоциональный интеллект, теория управления
В программе используются материалы Международной Федерации Коучинга (ICF) и последние передовые разработки в сфере коучинга.
В тренинге достигнуто эффективное соотношение профессионализма, юмора, драйва и творчества.
Форма обучения
Программа состоит из 4 модулей + дополнительный модуль в онлайн-формате.
Каждый модуль — это один месяц обучения и 6 вебинаров, а также межмодульная практика. Дополнительный модуль длится 3 недели, вебинары 2 раза в неделю.
Между модулями проводится дополнительная самостоятельная практика.
Что получает наш студент
1. Теорию, знания, понимание и практику коучинга по международным стандартам.
2. Привнесение коучинга как современного инструмента в бизнес-модель.
3. Усиление своего лидерства и интеграцию коучинга в свой стиль управления.
4. Практику и освоение навыков коучинга по компетенциям ICF.
5. Профессию коуча по международным стандартам с возможность работать сразу в трех сферах: бизнес, лайф, работа с первыми лицами.
6. Знание и практику по методикам коучинга, которые приносят результаты во всех сферах жизни.
После окончания обучения выдаются Сертификаты высшего международного образца ACSTH ICF (172 часов) и CCE ICF (12 часов)
Наш выпускник будет уметь работать в следующих направлениях
Коучинг эффективности
Коучинг первых лиц
Лайф коучинг
Коучинг изменений
Коучинг развития лидерства
Коучинг ключевых сотрудников
Коучинг карьеры
Коучинг проектов
Коучинг в развитии талантов
Коучинг в решении специфических вопросов: конфликты, спад мотивации, уверенности
Culture of coaching in organizations — внедрение коучинга в организацию, коучинг как пост тренинг
Наш студент сможет быть высоко конкурентным профессионалом благодаря хорошему образованию в коучинге и будет обладать международным сертификатом, статус которого вызывает уважение во всем мире.
В современном мире востребованы ПРОФЕССИОНАЛЫ! Дилетанты вкладывают деньги в посредственное образование, не взвешивая все последствия своего выбора, а ведь этот выбор определяет карьеру и успех. Ибо когда ты мастер, ты нужен другим людям, ведь только тогда ты можешь быть полезен другим, и только тогда ты ВОСТРЕБОВАН.
В программе есть сильный фокус на развитие нашего студента не только как профессионала, но и как личности.
Ведущие и авторы программы
Роман Досов (г. Владивосток)
Сертифицированный коуч уровня PCC ICF
Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
Опыт: более 2000 часов коучинга
Сертифицированный бизнес-тренер
Тренер международных программ по коучингу
Сертифицированный ментор коучей (ICF)
Генеральный директор «System ITC»
Основатель сообщества «ДВ Коуч»
Соавтор образовательного проекта Сбербанка «Развитие талантов» по обучению коучинговым технологиям
Предприниматель
Специализация в коучинге
Коучинг руководителей (executive)
Бизнес коучинг
Командный коучинг
Елена Мельник (г. Владивосток)
Коуч уровня АСС ICF
Член международной федерации коучинга (ICF)
Ассистент и со-тренер коучиновых программ
Тренер личного успеха
Ирина Богословская (г. Москва)
Сертифицированный коуч уровня PCC ICF
Профессиональный коуч по технологии Wingwave ® (Германия)
Генеральный директор консалтинговой компании Demind (проект Retaility)
Член Совета Директоров ICF Russia Chapter 2017-2019 гг
Наталья Петрушина (г. Санкт-Петербург)
Сертифицированный коуч уровня PCC ICF
Тренер личного успеха
Предприниматель со степенью MBA, руководитель и учредитель рекламного агентства
Член Комитета по партнёрству с обучающими программами ICF Russia Chapter
Алина Шатохина (г. Москва)
Сертифицированный коуч уровня PCC ICF
Сертифицированный консультант по оценке IWAM и VSQ
Есть личный опыт продаж, развитие агентской сети, развитие start-up, управления проектами
Ментор начинающих коучей
Ольга Коноплина (г. Владивосток)
Магистр психологии
Педагог-психолог
Сертифицированный коуч по стандартам ICF
Автор научных статей
Практический опыт работы с разными категориями населения
Краткое описание программы
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Модуль 1. Фундамент.
базовые принципы коучинга
базовые модели
базовые техники
структура коуч-сессии
коучинговая цель
сдвиги, визуализация
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Модуль 2. Прорыв.
точный подбор методик под ситуацию
инструментарий
построение долгосрочных отношений с клиентом
построение долгосрочных отношений с организацией
тонкости работы с организациями
контракт
поиск ресурсов
путь, планирование
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Модуль 3. Погружение
глубина коучинговой сессии
ценности, убеждения
мотивация
метафоры
работа с выбором
работа с сопротивлениями
работа с директорами и руководителями
работа с лидерами
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Модуль 4. Система.
командный коучинг
внедрение коучинга в организацию
этапы развития организаций и сообществ
бирюзовые организации
коучинговая культура
кейсы
продвижение себя на рынке
методы дальнейшего развития
сертификация
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Планируйте своё развитие уже сейчас: в группе осталось всего несколько мест!
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Краткое описание дополнительного (онлайн) модуля
▫Модуль «Коучинг для лидеров и руководителей»
▫Миссия и сила лидера
▫Раскрытие своих сильных сторон
▫Методы внедрения коучинга в организацию
▫Карьерный коучинг
▫Виды мотивации
▫Метод распределения сил и ресурсов
▫Метод анализа своей жизни
▫6 глубинных потребностей человека по (Тони Роббинсу)
▫Коучинговые техники на основе SWOT, SCORE, диаграммы Исикавы, матрицы Эйзенхауэра и т.д.
▫Методы «6 шляп», «3 линзы», «БУДь» и т.д.
▫Методы Джима Рона, Малкольма Гладуэлла, Михай Чиксентмихайи.
Что входит в обучение?
- Основное обучение – 4 модуля
- Плюс обучение от 4 коучей PCC ICF – Владивосток, Москва, Санкт-Петербург
- Плюс учебный блок от магистра психологии
- Работа кураторов и ассистентов
- Поддержка между модулями
- Межмодульные практики
- Методические материалы
- Список рекомендуемых книг (все книги вам будут бесплатно предоставлены в электронном виде)
- Доступ к внутренней библиотеке
- Список рекомендуемых фильмов
- Разработанное нами приложение для коучей, а также разработанные специально для вас удобные методички с техниками для работы с клиентами
- Добавление в закрытое сообщество коучей (Facebook и Whatsapp)
Бонус за 100% предоплату
- Помощь в сертификации
- Персональная обратная связь
- 1 индивидуальный менторинг
- 1 индивидуальная коуч-сессия с коучем уровня PCC
- 2 индивидуальных коуч-сессии с коучем уровня ACC
- Профессиональная тетрадь коуча
По всем вопросам обращайтесь:
E-mail: admin@system-itc.ru
Тел: 8(902)524-64-06
http://system-itc.ru...j-kouching-2-2/