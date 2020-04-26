Instagram - ТОП 3 сервиса для раскрутки магазина, бизнеса, блога

Отправлено Сегодня, 08:56

Всем привет!



Мне известно, что многие желают накрутить живых подписчиков, кто собрать целевую аудиторию, а кто нагнать ботов за копейки или вовсе бесплатно. А кто всё и сразу)



Я давно использую сервисы для раскрутки страниц в Инстаграме, поэтому смело рекомендую вам их исходя из личного опыта.



Всё можно сделать быстро и качественно с помощью сервисов и вам не нужно обращаться ни в какие компании или к частникам!





Начнём:





https://vkserfing.ru - накрутка Живых подписчиков, лайков, комментариев, просмотров видео и историй, а ещё есть услуги автозаданий и комплексной накрутки.









Данный вариант подходит всем, кто желает накрутить именно живых, настоящих, реальных людей!





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http://bosslike.ru - накрутка дешёвых ботов в огромном количестве, есть некий процент живых. Также подписчики, лайки, комментарии. Цены за накрутку устанавливаете сами, но не менее балла.







Идеальный вариант для тех, кто хочет просто набрать массовку в виде ботов в огромном размере и как можно дешевле!





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https://turbotext.ru - биржа, где есть функция Микрозадачи, где можно заказать Всё что угодно, будь это подписка или просмотр истории, а также комментарий или реклама вашей страницы на каком-нибудь сайте или в другой социальной сети. Можно придумать практически любое задание, главное фантазия)



Цены указываете такие, какие сами посчитаете справедливыми, но есть минималка и составляет она 4 руб.







А этот вариант прекрасно подходит всем тем, кто хочет получить продвижение своей страницы в Инстаграм!





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Пожалуй это всё!



Есть ещё много других сервисов, но не вижу смысла о них говорить, когда эти обладают множеством плюсов.