Instagram - ТОП 3 сервиса для раскрутки магазина, бизнеса, блога

Всем привет!
Мне известно, что многие желают накрутить живых подписчиков, кто собрать целевую аудиторию, а кто нагнать ботов за копейки или вовсе бесплатно. А кто всё и сразу)
Я давно использую сервисы для раскрутки страниц в Инстаграме, поэтому смело рекомендую вам их исходя из личного опыта.
Всё можно сделать быстро и качественно с помощью сервисов и вам не нужно обращаться ни в какие компании или к частникам!
Начнём:
https://vkserfing.ru - накрутка Живых подписчиков, лайков, комментариев, просмотров видео и историй, а ещё есть услуги автозаданий и комплексной накрутки.
Данный вариант подходит всем, кто желает накрутить именно живых, настоящих, реальных людей!
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http://bosslike.ru - накрутка дешёвых ботов в огромном количестве, есть некий процент живых. Также подписчики, лайки, комментарии. Цены за накрутку устанавливаете сами, но не менее балла.
Идеальный вариант для тех, кто хочет просто набрать массовку в виде ботов в огромном размере и как можно дешевле!
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https://turbotext.ru - биржа, где есть функция Микрозадачи, где можно заказать Всё что угодно, будь это подписка или просмотр истории, а также комментарий или реклама вашей страницы на каком-нибудь сайте или в другой социальной сети. Можно придумать практически любое задание, главное фантазия)
Цены указываете такие, какие сами посчитаете справедливыми, но есть минималка и составляет она 4 руб.
А этот вариант прекрасно подходит всем тем, кто хочет получить продвижение своей страницы в Инстаграм!
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Пожалуй это всё!
Есть ещё много других сервисов, но не вижу смысла о них говорить, когда эти обладают множеством плюсов.