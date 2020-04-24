Семантическое ядро по ВАШЕЙ цене.

Отправлено Сегодня, 07:08

Приветствую.

Если вы оказались здесь и читаете это, вероятно рассказывать вам о всей важности составления правильного и полного семантического ядра для вашего сайта мне не нужно.

Если всё же нужны подробности о том, почему это обязательно нужно для каждого сайта – с этим неплохо справилась википедия например клац

Итак, в чём суть моего предложения:

Вы сбрасываете мне ссылочку на сайт (если сайт только в проекте – описываете подробно что будет на сайте, желательно с примерами ближайших конкурентов вашему будущему проекту), указываете регион продвижения (Москва\Ростовская обл.\вся РФ\СНГ) и, если нужно, описываете какие-то пожелания, нюансы, в общем то, что, по вашему мнению мне нужно знать. Что-то я спрошу у вас сам;

Я говорю вам, возьмусь ли я за разработку (всё будет зависеть сугубо от моей занятости и занятости моей команды в данный момент);

Далее вы оплачиваете символические 5 долларов. Зачем эта символическая оплата? Потому что моё свободное время и свободное время моей команды будут просто ежедневно занимать коллеги, которые посчитают такую конкуренцию недобросовестной;

По истечению оговоренных сроков (обычно – это 1-4 дня) я присылаю вам семантическое ядро. Вы без спешки, подробно ознакомляетесь с содержимым и сами решаете, какая цена соразмерна данной работе. Если же вы посчитаете, что такая семантика не будет вам полезна – я обязательно обсужу с вами что именно мы можем скорректировать и, собственно, всё поправим в кратчайшие сроки. Если по какой-то причине мы не сможем удовлетвориться итоговым результатом – что ж, так тому и быть, ядро достаётся вам практически в подарок.

Кто я, зачем мне это и что за аукцион невиданной щедрости?

Меня зовут Сергей и я профильный специалист по составлению семантического ядра для коммерческих и информационных порталов. Я занимаюсь этим уже более 8ми лет. К сожалению, более информации о себе и своей команде я вам дать не могу, так как являюсь действующим сотрудником seo студии и не уверен, что данная инициатива понравится моим боссам.

Но вам практически ничего не стоит распробовать качество моей работы в деле и, я надеюсь, здесь регулярно будут появляться отзывы о нашем с вами сотрудничестве. Да, и написав по контактам вы всегда можете получить пример семантики.

Мы любим свою работу и поэтому с радостью выбираем провести лишние пару часов за отработкой навыков составления семантики взамен того, чтобы просто “прожечь” это время.

Мои контакты:

email: harvard13.mail(тут собака)gmail.com

telegram: @harvard13

P.s. На форуме буду бывать не так часто, как хотелось бы, поэтому обратиться в лс - не самый оперативный способ связи со мной.