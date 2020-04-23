Много описаний к фильмам по 8-9 рублей. Скидки на опт!

Отправлено Сегодня, 19:02

Предлагаю большое количество грамотных текстовых описаний к фильмам по фиксированной цене - 8 рублей за штуку от 500 до 800 симв и 9 рублей за штуку от 800 до 1000 симв. Годы выпуска фильмов - в основном 2015-2018, больше всего из 2017, но есть и классика, и превью фильмов 2019-2021.

При больших оптовых объёмах скидки — минус 10% за 100+ проданных одной пачкой, минус 15% за 300+ проданных одной пачкой.

Тексты из личного архива, не веб-архив (!), делались для своих сайтов, публиковались, но сайты несколько лет как закрыты, контент уникален на 95–100% по всем общедоступным антиплагиатам (перепроверяю перед продажей).

Качество как минимум хорошее, как максимум - уровень КиноПоиска, проходили редактуру. Вы можете выбрать нужные позиции из Excel-файла либо указать нужные (желательно вышеуказанных годов), после чего я на протяжении 24 часов нахожу искомые позиции, если такие есть в архиве.

Вероятность неуника ("благодаря" ворам) — в рамках 2%. Для защиты покупателя при любом объёме заказа предоставляется скидка -5%.

Пишите в ветку, либо в личку, либо на почту electrokatze77@gmail.com.