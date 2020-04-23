Как разобраться в Adobe Dreamweaver

Попробовал работу в Adobe Dreamweaver – понравилось. Но появились вопросы:
1. Как сменить ориентацию области просмотра https://yadi[dot]sk/i/SyKMCwweckwUkA на вертикальную?
Нашел какой-то переключатель но он не верно меняет ориентацию https://yadi[dot]sk/i/Je0q_0JFVPx4lg
2. Почему по клику форма и ее элементы вставляются без запроса атрибутов https://yadi[dot]sk/i/NKGPwOODKXkDCg (мне в основном из-за форм хотелось перейти в прогу для написания кода чтобы в ручную атрибуты не писать)?
При вставке других элементов / тегов появляется диалоговое окно для ввода атрибутов.
3. Как настроить просмотр страниц в браузере гугл хром или запускать php скрипты.
4. Как автоматом создавать и связывать файлы css / js / php.