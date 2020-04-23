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Как разобраться в Adobe Dreamweaver

Автор темы rownong27, Сегодня, 16:00

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#1 rownong27

rownong27

    Стажер

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Обычный
  • Страна, Город:
    Екатеринбург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 16:00

Попробовал работу в Adobe Dreamweaver – понравилось. Но появились вопросы:
 
1. Как сменить ориентацию области просмотра https://yadi[dot]sk/i/SyKMCwweckwUkA на вертикальную?
Нашел какой-то переключатель но он не верно меняет ориентацию https://yadi[dot]sk/i/Je0q_0JFVPx4lg
 
2. Почему по клику форма и ее элементы вставляются без запроса атрибутов https://yadi[dot]sk/i/NKGPwOODKXkDCg (мне в основном из-за форм хотелось перейти в прогу для написания кода чтобы в ручную атрибуты не писать)?
При вставке других элементов / тегов появляется диалоговое окно для ввода атрибутов.
 
3. Как настроить просмотр страниц в браузере гугл хром или запускать php скрипты.
 
4. Как автоматом создавать и связывать файлы css / js / php.

 


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