Отправлено Сегодня, 13:11

Всем привет.

Источник статьи https://seofann.blog...r-continue.html Где брать трастовые сайты под XRumer «continue»

Конкурс продолжается, так что нужно успеть занять в нем хоть какое то место.

Итак, тема не слишком нова, я писал о ней на форуме http://ru.botmastersupport.com/ и, ввиду повышенного интереса к ней, решил все же расписать ее более детально.

1. Массовый спам. Берем любую базу, спамим во всех режимах (я слишком не заморачиваюсь подобным и спамлю в агрессивном дефолтном режиме). Потом берем выдачу google и мониторим руками или софтом (в зависимости от задач)

Создаем проект в теле проекта пишем сообщение 7bcf5b79eba2ad7852254d79dafe5b4d (любой уникальный набор символов которого нет в google) + Любой свой сайт (какой-нибудь сателит или новый тестовый домен на которого нет ссылок) Этот же домен вставляем во все возможные поля проекта в тему в описание в поле домашняя страница и так далее. Спамим это все в любую базу. Домен добавляем в google search console Все ссылки которые будут там вылезать в разделе ссылки (за 1-2 недели) и будет нашей базой. Так же мониторим поиск google в ручном режиме по 7bcf5b79eba2ad7852254d79dafe5b4d этому ключу и домену за сутки, неделю, месяц. Ищем, что google проиндексировал без лишних движений с нашей стороны. Чем быстрее google что то индексит тем лучше результат будет в итоге.

В итоге за пару недель у Вас будет несколько сотен или тысяч сайтов, по которым и будете гонять свои сателиты и доры. Либо основной проект через прокладку.

2. Спам по ключу. Идем в google в полу ручном режиме парсим выдачу по интересующему Вас ключевому слову 500-1000 ресов. Тестируем, что с ними может сделать XRumer, что мы можем сделать ручками(убиваем кучу времени - но находим заветный "грааль"). Например. Есть много жирных ресурсов где XRumer не может зарегаться но может неплохо спамить. Это все анализируем и находим сайт с которого можно получать трафик спамя в коменты или создавая посты на автомате. Пример последний такой ресурс который я нашел приносит 2к хостов в день. Причем все работает на автомате. XRumer спамит один сайт.

Таких ресурсов много. Иногда XRumer нужно немного подучить. Пример ресурса я покажу в следующих статьях.

Всем удачи.