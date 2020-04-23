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Реализация онлайн бизнеса в сфере Криптообменника

Автор темы ShagniVCryptu, Сегодня, 06:11

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#1 ShagniVCryptu

ShagniVCryptu

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Отправлено Сегодня, 06:11

Реализация онлайн бизнеса в сфере Криптообменника
 
О криптовалюте говорят на каждом углу, а о способах заработка и того больше.
Однако те, кто пытался работать с ней без должной подготовки и знаний, довольно
быстро теряли свои капиталы. Поэтому, если вы хотите начать зарабатывать в интернете
посредством криптовалют и торговли с ней, то должны набрать знаний и опыта.
 
Что мы предлагаем
 
Наш сервис специализируется по полному введению в мир криптовалюты, начиная
с юридической консультации, заканчивая написанием сайта криптообменника и полным
его сопровождением. И так мы предлагаем:
 
* Полный гид по существующим криптовалютам и их описание простыми
словами.
* Обучение правильному подбору токенов для работы. Не обязательно гнаться
за биткоином, есть более дешевые криптовалюты, позволяющие хорошо
заработать.
* Помощь в разработке, или создание бизнес-плана обменного пункта. Оценка
своих финансовых возможностей. Сопровождение и руководство.
* Создание сайта криптообменника, мобильное приложение для сайта,
Telegram-бота криптовалют.
* Вопросы связанные с легализацией криптообменника как за рубежлм, так и
в России.
* Правила транзакций между картами/счетами либо электронными
кошельками, которые сведут шанс блокировок к минимуму.
* Расскажем как правильно оформить налоговые отчисления
 
Напишите нам, и мы подробно ответим на интересующие Вас вопросы. Наша
цель — дать возможность зарабатывать каждому. Мы уверены, что любой человек может
достигнуть высокого заработка, если его правильно направить.
 
Mail: startup@shagnivcryptu.ru
Telegram : @spbspecbort 
Telegram : @mskspecbort

 


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