Реализация онлайн бизнеса в сфере Криптообменника

О криптовалюте говорят на каждом углу, а о способах заработка и того больше.

Однако те, кто пытался работать с ней без должной подготовки и знаний, довольно

быстро теряли свои капиталы. Поэтому, если вы хотите начать зарабатывать в интернете

посредством криптовалют и торговли с ней, то должны набрать знаний и опыта.

Что мы предлагаем

Наш сервис специализируется по полному введению в мир криптовалюты, начиная

с юридической консультации, заканчивая написанием сайта криптообменника и полным

его сопровождением. И так мы предлагаем:

* Полный гид по существующим криптовалютам и их описание простыми

словами.

* Обучение правильному подбору токенов для работы. Не обязательно гнаться

за биткоином, есть более дешевые криптовалюты, позволяющие хорошо

заработать.

* Помощь в разработке, или создание бизнес-плана обменного пункта. Оценка

своих финансовых возможностей. Сопровождение и руководство.

* Создание сайта криптообменника, мобильное приложение для сайта,

Telegram-бота криптовалют.

* Вопросы связанные с легализацией криптообменника как за рубежлм, так и

в России.

* Правила транзакций между картами/счетами либо электронными

кошельками, которые сведут шанс блокировок к минимуму.

* Расскажем как правильно оформить налоговые отчисления

Напишите нам, и мы подробно ответим на интересующие Вас вопросы. Наша

цель — дать возможность зарабатывать каждому. Мы уверены, что любой человек может

достигнуть высокого заработка, если его правильно направить.