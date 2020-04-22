Лучшая альтернатива контексту и тизеркам до 6 руб. за клик!

Отправлено Сегодня, 05:43

Adsnetwork.ru - платформа для владельцев сайтов и блогов, позволяющая зарабатывать

- 0% комиссии все 100% оплаты за каждый клик по тизерам идут вебмастерам и владельцам блогов. Основной доход платформа получает, заполняя 80% трафика рекламой собственных товаров.

- Есть готовые шаблоны привлекательных тизеров. Гибкий конструктор предлагает три десятка эффективных шаблонов с проверенно высоким CTR, полсотни параметров позволяют легко вписать рекламный блок в стиль любого сайта. Все тизеры корректно отображаются в популярных браузерах.

- Техподдержка работает без выходных, оперативно реагирует на все запросы с 8:00 до 20:00.

- Платформа постоянно обновляет коды, обходящие распространенные блокировщики, так что доходность сайта остается высокой

- дополнительные варианты монетизации;

- улучшенная статистика;

- многоканальная техподдержка и система тикетов.

За счет этих улучшений сеть эффективно работает с сайтам практически любой тематики.

И это лишь начало. В 2020 году планируется внедрить более 10 крупных обновлений для повышения удобства и дохода клиентов ads.

К тому же ads не взимает комиссионных и транслирует востребованную среди аудитории рекламу. Подтверждением чего является высокий показатель кликабельности объявлений – 1,1%.