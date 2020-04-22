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Лучшая альтернатива контексту и тизеркам до 6 руб. за клик!

Автор темы seocool, Сегодня, 05:43

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#1 seocool

seocool

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 74 сообщений
2
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 05:43

 
 
Adsnetwork.ru - платформа для владельцев сайтов и блогов, позволяющая зарабатывать
 
- 0% комиссии все 100% оплаты за каждый клик по тизерам идут вебмастерам и владельцам блогов. Основной доход платформа получает, заполняя 80% трафика рекламой собственных товаров.
- Есть готовые шаблоны привлекательных тизеров. Гибкий конструктор предлагает три десятка эффективных шаблонов с проверенно высоким CTR, полсотни параметров позволяют легко вписать рекламный блок в стиль любого сайта. Все тизеры корректно отображаются в популярных браузерах.
- Техподдержка работает без выходных, оперативно реагирует на все запросы с 8:00 до 20:00.
- Платформа постоянно обновляет коды, обходящие распространенные блокировщики, так что доходность сайта остается высокой
- дополнительные варианты монетизации;
- улучшенная статистика;
- многоканальная техподдержка и система тикетов.
 
За счет этих улучшений сеть эффективно работает с сайтам практически любой тематики.
И это лишь начало. В 2020 году планируется внедрить более 10 крупных обновлений для повышения удобства и дохода клиентов ads.
 
К тому же ads не взимает комиссионных и транслирует востребованную среди аудитории рекламу. Подтверждением чего является высокий показатель кликабельности объявлений – 1,1%.
 
 

 


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