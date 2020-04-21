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Автор темы Verifov1, Сегодня, 16:37

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#1 Verifov1

Verifov1

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Отправлено Сегодня, 16:37

SMS SERVICE ONLINE.сom – это сервис временных номеров для верификации сайтов где при регистрации учетной записи требуется смс-подтверждение.

С помощью наших одноразовых номеров можно зарегистрировать неограниченное количество аккаунтов на любых сайтах где требуется смс подтверждение по номеру мобильного телефона.

Отличия нашего сервиса от других заключаются в следующем:

  • Номера из 45+ стран, а так же множество операторов!
  • Вы не просто покупаете 1 SMS, вы арендуете номер на 20 минут
  • Цена от 0.22 копеек за смс код на временный номер.
  • Реферальная система для пользователей и разработчиков ПО - 10%.

Вы разработчик? Предлагаем API-интеграцию!

Используйте наше многопоточное API, чтобы вы могли интегрироваться с нашим сервисом и получать смс полностью автоматически!

Переходите на сайт https://sms-service-...om/ru/?ch=21apr получайте одноразовый номер, смс подтверждения и зарегистрируйте себе любой аккаунт!


P.S Наш сервис стартует с версии Beta, мы прислушиваемся к Вашим пожеланиям!

P.S.S На форумах техподдержка не осуществляется, в силу того, что форумов более 15 штук и оповещения с них не всегда приходят вовремя. используйте контакты выше для связи с нами!

 


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