Отправлено Сегодня, 16:37

SMS SERVICE ONLINE.сom – это сервис временных номеров для верификации сайтов где при регистрации учетной записи требуется смс-подтверждение.



С помощью наших одноразовых номеров можно зарегистрировать неограниченное количество аккаунтов на любых сайтах где требуется смс подтверждение по номеру мобильного телефона.



Отличия нашего сервиса от других заключаются в следующем:

Номера из 45+ стран, а так же множество операторов!

Вы не просто покупаете 1 SMS, вы арендуете номер на 20 минут

Цена от 0.22 копеек за смс код на временный номер.

Реферальная система для пользователей и разработчиков ПО - 10%.

Вы разработчик? Предлагаем API-интеграцию!



Используйте наше многопоточное API, чтобы вы могли интегрироваться с нашим сервисом и получать смс полностью автоматически!



Переходите на сайт https://sms-service-...om/ru/?ch=21apr получайте одноразовый номер, смс подтверждения и зарегистрируйте себе любой аккаунт!





P.S Наш сервис стартует с версии Beta, мы прислушиваемся к Вашим пожеланиям!



P.S.S На форумах техподдержка не осуществляется, в силу того, что форумов более 15 штук и оповещения с них не всегда приходят вовремя. используйте контакты выше для связи с нами!