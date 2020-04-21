Международная программа «Современный коучинг»

Для кого этот курс?

для руководителей, которые хотят сделать свой управленческий стиль более гибким и эффективным и стремятся к развитию своих лидерских компетенций;

для HR, которые ищут дополнительный инструментарий в решении вопросов развития персонала;

для желающих быть внутренним корпоративным коучем;

для тех, кто собирается стать коучем в бизнесе, executivе коучем (работа с первыми лицами компании), коучем для руководителей, лайф-коучем;

для тех, кто хочет быть фрилансером и работать с внешними клиентами;

для профессионалов в смежных с коучингом областях: тренинги, психология, консалтинг и т.д.;

для планирующих обрести статус международного квалифицированного специалиста в области развития человеческих ресурсов – в сфере T&D.



Преимущества программы

Выпускник получает 3 специализации: business (бизнес), life (лайф), executive (работа с первыми лицами компаний) коучинг

Выдается 2 сертификата: ACSTH «Современный коучинг» (172 часа – самый большое количество часов среди аналогичных программ в России) и CCE «Коучинг для лидеров и руководителей».

В программе 6 преподавателей: 4 коуча уровня PCC, 1 коуч уровня ACC, 1 магистр психологии, сертифицированный коуч ACSTH

Мы опираемся на широкий спектр инструментов для поддержки обучения, развития и производительности студентов, например, психология, эмоциональный интеллект, теория управления

В программе используются материалы Международной Федерации Коучинга (ICF) и последние передовые разработки в сфере коучинга.

В тренинге достигнуто эффективное соотношение профессионализма, юмора, драйва и творчества.



Форма обучения

Программа состоит из 4 модулей + дополнительный модуль в онлайн-формате.

Каждый модуль — это четыре тренинг-дня в очном формате и 2 межмодульные практики (очная и онлайн). Дополнительный модуль длится 3 недели, вебинары 2 раза в неделю.

Между модулями проводится дополнительная самостоятельная практика.



Что получает наш студент

1. Теорию, знания, понимание и практику коучинга по международным стандартам.

2. Привнесение коучинга как современного инструмента в бизнес-модель.

3. Усиление своего лидерства и интеграцию коучинга в свой стиль управления.

4. Практику и освоение навыков коучинга по компетенциям ICF.

5. Профессию коуча по международным стандартам с возможность работать сразу в трех сферах: бизнес, лайф, работа с первыми лицами.

6. Знание и практику по методикам коучинга, которые приносят результаты во всех сферах жизни.



После окончания обучения выдаются Сертификаты высшего международного образца ACSTH ICF (172 часов) и CCE ICF (12 часов)



Наш выпускник будет уметь работать в следующих направлениях

Коучинг эффективности

Коучинг первых лиц

Лайф коучинг

Коучинг изменений

Коучинг развития лидерства

Коучинг ключевых сотрудников

Коучинг карьеры

Коучинг проектов

Коучинг в развитии талантов

Коучинг в решении специфических вопросов: конфликты, спад мотивации, уверенности

Culture of coaching in organizations — внедрение коучинга в организацию, коучинг как пост тренинг



Наш студент сможет быть высоко конкурентным профессионалом благодаря хорошему образованию в коучинге и будет обладать международным сертификатом, статус которого вызывает уважение во всем мире.



В современном мире востребованы ПРОФЕССИОНАЛЫ! Дилетанты вкладывают деньги в посредственное образование, не взвешивая все последствия своего выбора, а ведь этот выбор определяет карьеру и успех. Ибо когда ты мастер, ты нужен другим людям, ведь только тогда ты можешь быть полезен другим, и только тогда ты ВОСТРЕБОВАН.



В программе есть сильный фокус на развитие нашего студента не только как профессионала, но и как личности.



Ведущие и авторы программы



Роман Досов (г. Владивосток)

Сертифицированный коуч уровня PCC ICF

Член Международной Федерации Коучинга (ICF)

Опыт: более 2000 часов коучинга

Сертифицированный бизнес-тренер

Тренер международных программ по коучингу

Сертифицированный ментор коучей (ICF)

Генеральный директор «System ITC»

Основатель сообщества «ДВ Коуч»

Соавтор образовательного проекта Сбербанка «Развитие талантов» по обучению коучинговым технологиям

Предприниматель



Специализация в коучинге

Коучинг руководителей (executive)

Бизнес коучинг

Командный коучинг



Елена Мельник (г. Владивосток)

Коуч уровня АСС ICF

Член международной федерации коучинга (ICF)

Ассистент и со-тренер коучиновых программ

Тренер личного успеха



Ирина Богословская (г. Москва)

Сертифицированный коуч уровня PCC ICF

Профессиональный коуч по технологии Wingwave ® (Германия)

Генеральный директор консалтинговой компании Demind (проект Retaility)

Член Совета Директоров ICF Russia Chapter 2017-2019 гг



Наталья Петрушина (г. Санкт-Петербург)

Сертифицированный коуч уровня PCC ICF

Тренер личного успеха

Предприниматель со степенью MBA, руководитель и учредитель рекламного агентства

Член Комитета по партнёрству с обучающими программами ICF Russia Chapter



Алина Шатохина (г. Москва)

Сертифицированный коуч уровня PCC ICF

Сертифицированный консультант по оценке IWAM и VSQ

Есть личный опыт продаж, развитие агентской сети, развитие start-up, управления проектами

Ментор начинающих коучей



Ольга Коноплина (г. Владивосток)

Магистр психологии

Педагог-психолог

Сертифицированный коуч по стандартам ICF

Автор научных статей

Практический опыт работы с разными категориями населения



Краткое описание программы

⠀

Модуль 1. Фундамент.

базовые принципы коучинга

базовые модели

базовые техники

структура коуч-сессии

коучинговая цель

сдвиги, визуализация

⠀

Модуль 2. Прорыв.

точный подбор методик под ситуацию

инструментарий

построение долгосрочных отношений с клиентом

построение долгосрочных отношений с организацией

тонкости работы с организациями

контракт

поиск ресурсов

путь, планирование

⠀

Модуль 3. Погружение

глубина коучинговой сессии

ценности, убеждения

мотивация

метафоры

работа с выбором

работа с сопротивлениями

работа с директорами и руководителями

работа с лидерами

⠀

Модуль 4. Система.

командный коучинг

внедрение коучинга в организацию

этапы развития организаций и сообществ

бирюзовые организации

коучинговая культура

кейсы

продвижение себя на рынке

методы дальнейшего развития

сертификация

⠀

Планируйте своё развитие уже сейчас: в группе осталось всего несколько мест!

⠀

⠀

Краткое описание дополнительного (онлайн) модуля

▫Модуль «Коучинг для лидеров и руководителей»

▫Миссия и сила лидера

▫Раскрытие своих сильных сторон

▫Методы внедрения коучинга в организацию

▫Карьерный коучинг

▫Виды мотивации

▫Метод распределения сил и ресурсов

▫Метод анализа своей жизни

▫6 глубинных потребностей человека по (Тони Роббинсу)

▫Коучинговые техники на основе SWOT, SCORE, диаграммы Исикавы, матрицы Эйзенхауэра и т.д.

▫Методы «6 шляп», «3 линзы», «БУДь» и т.д.

▫Методы Джима Рона, Малкольма Гладуэлла, Михай Чиксентмихайи.

Что входит в обучение?

Основное обучение – 4 модуля

Плюс обучение от 4 коучей PCC ICF – Владивосток, Москва, Санкт-Петербург

Плюс учебный блок от магистра психологии

Работа кураторов и ассистентов

Поддержка между модулями

Межмодульные практики

Методические материалы

Список рекомендуемых книг (все книги вам будут бесплатно предоставлены в электронном виде)

предоставлены в электронном виде) Доступ к внутренней библиотеке

Список рекомендуемых фильмов

Разработанное нами приложение для коучей, а также разработанные специально для вас удобные методички с техниками для работы с клиентами

Добавление в закрытое сообщество коучей (Facebook и Whatsapp)

Бонус за 100% предоплату

Помощь в сертификации

Персональная обратная связь

1 индивидуальный менторинг

1 индивидуальная коуч-сессия с коучем уровня PCC

2 индивидуальных коуч-сессии с коучем уровня ACC

Профессиональная тетрадь коуча

По всем вопросам обращайтесь:

E-mail: admin@system-itc.ru

Тел: 8 (902) 524-64-06

http://system-itc.ru...instance_id=283