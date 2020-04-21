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Международная программа «Современный коучинг»

Автор темы System ITC, Сегодня, 13:33

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#1 System ITC

System ITC

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Отправлено Сегодня, 13:33

Какой навык нужно приобрести для получения карьерного роста, успеха в бизнесе, эффективной межличностной коммуникации, достижения своих целей, улучшения качества жизни, понимания людей и себя? Сотни наших студентов являются живым подтверждением того, что этот навык – коучинг. В тренинг-центре «System ITC» вы можете пройти обучение коучингу по максимально полной и эффективной программе.

 

Для кого этот курс? 
e296ab.pngдля руководителей, которые хотят сделать свой управленческий стиль более гибким и эффективным и стремятся к развитию своих лидерских компетенций; 
e296ab.pngдля HR, которые ищут дополнительный инструментарий в решении вопросов развития персонала; 
e296ab.pngдля желающих быть внутренним корпоративным коучем; 
e296ab.pngдля тех, кто собирается стать коучем в бизнесе, executivе коучем (работа с первыми лицами компании), коучем для руководителей, лайф-коучем; 
e296ab.pngдля тех, кто хочет быть фрилансером и работать с внешними клиентами; 
e296ab.pngдля профессионалов в смежных с коучингом областях: тренинги, психология, консалтинг и т.д.; 
e296ab.pngдля планирующих обрести статус международного квалифицированного специалиста в области развития человеческих ресурсов – в сфере T&D. 

Преимущества программы 
e296ab.pngВыпускник получает 3 специализации: business (бизнес), life (лайф), executive (работа с первыми лицами компаний) коучинг 
e296ab.pngВыдается 2 сертификата: ACSTH «Современный коучинг» (172 часа – самый большое количество часов среди аналогичных программ в России) и CCE «Коучинг для лидеров и руководителей». 
e296ab.pngВ программе 6 преподавателей: 4 коуча уровня PCC, 1 коуч уровня ACC, 1 магистр психологии, сертифицированный коуч ACSTH 
e296ab.pngМы опираемся на широкий спектр инструментов для поддержки обучения, развития и производительности студентов, например, психология, эмоциональный интеллект, теория управления 
e296ab.pngВ программе используются материалы Международной Федерации Коучинга (ICF) и последние передовые разработки в сфере коучинга. 
e296ab.pngВ тренинге достигнуто эффективное соотношение профессионализма, юмора, драйва и творчества. 

Форма обучения 
e296ab.pngПрограмма состоит из 4 модулей + дополнительный модуль в онлайн-формате. 
e296ab.pngКаждый модуль — это четыре тренинг-дня в очном формате и 2 межмодульные практики (очная и онлайн). Дополнительный модуль длится 3 недели, вебинары 2 раза в неделю. 
e296ab.pngМежду модулями проводится дополнительная самостоятельная практика. 

Что получает наш студент 
1. Теорию, знания, понимание и практику коучинга по международным стандартам. 
2. Привнесение коучинга как современного инструмента в бизнес-модель. 
3. Усиление своего лидерства и интеграцию коучинга в свой стиль управления. 
4. Практику и освоение навыков коучинга по компетенциям ICF. 
5. Профессию коуча по международным стандартам с возможность работать сразу в трех сферах: бизнес, лайф, работа с первыми лицами. 
6. Знание и практику по методикам коучинга, которые приносят результаты во всех сферах жизни. 

После окончания обучения выдаются Сертификаты высшего международного образца ACSTH ICF (172 часов) и CCE ICF (12 часов) 

Наш выпускник будет уметь работать в следующих направлениях 
e296ab.pngКоучинг эффективности 
e296ab.pngКоучинг первых лиц 
e296ab.pngЛайф коучинг 
e296ab.pngКоучинг изменений 
e296ab.pngКоучинг развития лидерства 
e296ab.pngКоучинг ключевых сотрудников 
e296ab.pngКоучинг карьеры 
e296ab.pngКоучинг проектов 
e296ab.pngКоучинг в развитии талантов 
e296ab.pngКоучинг в решении специфических вопросов: конфликты, спад мотивации, уверенности 
e296ab.pngCulture of coaching in organizations — внедрение коучинга в организацию, коучинг как пост тренинг 

Наш студент сможет быть высоко конкурентным профессионалом благодаря хорошему образованию в коучинге и будет обладать международным сертификатом, статус которого вызывает уважение во всем мире. 

В современном мире востребованы ПРОФЕССИОНАЛЫ! Дилетанты вкладывают деньги в посредственное образование, не взвешивая все последствия своего выбора, а ведь этот выбор определяет карьеру и успех. Ибо когда ты мастер, ты нужен другим людям, ведь только тогда ты можешь быть полезен другим, и только тогда ты ВОСТРЕБОВАН. 

В программе есть сильный фокус на развитие нашего студента не только как профессионала, но и как личности.

Ведущие и авторы программы 

Роман Досов (г. Владивосток) 
e296ab.pngСертифицированный коуч уровня PCC ICF 
e296ab.pngЧлен Международной Федерации Коучинга (ICF) 
e296ab.pngОпыт: более 2000 часов коучинга 
e296ab.pngСертифицированный бизнес-тренер 
e296ab.pngТренер международных программ по коучингу 
e296ab.pngСертифицированный ментор коучей (ICF) 
e296ab.pngГенеральный директор «System ITC» 
e296ab.pngОснователь сообщества «ДВ Коуч» 
e296ab.pngСоавтор образовательного проекта Сбербанка «Развитие талантов» по обучению коучинговым технологиям 
e296ab.pngПредприниматель 

Специализация в коучинге 
e296ab.pngКоучинг руководителей (executive) 
e296ab.pngБизнес коучинг 
e296ab.pngКомандный коучинг 

Елена Мельник (г. Владивосток) 
e296ab.pngКоуч уровня АСС ICF 
e296ab.pngЧлен международной федерации коучинга (ICF) 
e296ab.pngАссистент и со-тренер коучиновых программ 
e296ab.pngТренер личного успеха 

Ирина Богословская (г. Москва) 
e296ab.pngСертифицированный коуч уровня PCC ICF 
e296ab.pngПрофессиональный коуч по технологии Wingwave ® (Германия) 
e296ab.pngГенеральный директор консалтинговой компании Demind (проект Retaility) 
e296ab.pngЧлен Совета Директоров ICF Russia Chapter 2017-2019 гг 

Наталья Петрушина (г. Санкт-Петербург) 
e296ab.pngСертифицированный коуч уровня PCC ICF 
e296ab.pngТренер личного успеха 
e296ab.pngПредприниматель со степенью MBA, руководитель и учредитель рекламного агентства 
e296ab.pngЧлен Комитета по партнёрству с обучающими программами ICF Russia Chapter 

Алина Шатохина (г. Москва) 
e296ab.pngСертифицированный коуч уровня PCC ICF 
e296ab.pngСертифицированный консультант по оценке IWAM и VSQ 
e296ab.pngЕсть личный опыт продаж, развитие агентской сети, развитие start-up, e296ab.pngуправления проектами 
e296ab.pngМентор начинающих коучей 

Ольга Коноплина (г. Владивосток) 
e296ab.pngМагистр психологии 
e296ab.pngПедагог-психолог 
e296ab.pngСертифицированный коуч по стандартам ICF 
e296ab.pngАвтор научных статей 
e296ab.pngПрактический опыт работы с разными категориями населения

f09f939d.png Краткое описание программы 
⠀ 
Модуль 1. Фундамент. 
e296ab.png базовые принципы коучинга 
e296ab.png базовые модели 
e296ab.png базовые техники 
e296ab.png структура коуч-сессии 
e296ab.png коучинговая цель 
e296ab.png сдвиги, визуализация 
⠀ 
Модуль 2. Прорыв. 
e296ab.png точный подбор методик под ситуацию 
e296ab.png инструментарий 
e296ab.png построение долгосрочных отношений с клиентом 
e296ab.png построение долгосрочных отношений с организацией 
e296ab.png тонкости работы с организациями 
e296ab.png контракт 
e296ab.png поиск ресурсов 
e296ab.png путь, планирование 
⠀ 
Модуль 3. Погружение 
e296ab.png глубина коучинговой сессии 
e296ab.png ценности, убеждения 
e296ab.png мотивация 
e296ab.png метафоры 
e296ab.png работа с выбором 
e296ab.png работа с сопротивлениями 
e296ab.png работа с директорами и руководителями 
e296ab.png работа с лидерами 
⠀ 
Модуль 4. Система. 
e296ab.png командный коучинг 
e296ab.png внедрение коучинга в организацию 
e296ab.png этапы развития организаций и сообществ 
e296ab.png бирюзовые организации 
e296ab.png коучинговая культура 
e296ab.png кейсы 
e296ab.png продвижение себя на рынке 
e296ab.png методы дальнейшего развития 
e296ab.png сертификация 
⠀ 
Планируйте своё развитие уже сейчас: в группе осталось всего несколько мест! 
⠀ 

⠀ 
Краткое описание дополнительного (онлайн) модуля 
▫Модуль «Коучинг для лидеров и руководителей» 
▫Миссия и сила лидера 
▫Раскрытие своих сильных сторон 
▫Методы внедрения коучинга в организацию 
▫Карьерный коучинг 
▫Виды мотивации 
▫Метод распределения сил и ресурсов 
▫Метод анализа своей жизни 
▫6 глубинных потребностей человека по (Тони Роббинсу) 
▫Коучинговые техники на основе SWOT, SCORE, диаграммы Исикавы, матрицы Эйзенхауэра и т.д. 
▫Методы «6 шляп», «3 линзы», «БУДь» и т.д. 
▫Методы Джима Рона, Малкольма Гладуэлла, Михай Чиксентмихайи.

 

Что входит в обучение?

  • Основное обучение – 4 модуля
  • Плюс обучение от 4 коучей PCC ICF – Владивосток, Москва, Санкт-Петербург
  • Плюс учебный блок от магистра психологии
  • Работа кураторов и ассистентов
  • Поддержка между модулями
  • Межмодульные практики
  • Методические материалы
  • Список рекомендуемых книг (все книги вам будут бесплатно предоставлены в электронном виде)
  • Доступ к внутренней библиотеке
  • Список рекомендуемых фильмов
  • Разработанное нами приложение для коучей, а также разработанные специально для вас удобные методички с техниками для работы с клиентами
  • Добавление в закрытое сообщество коучей (Facebook и Whatsapp)

 

Бонус за 100% предоплату

  • Помощь в сертификации
  • Персональная обратная связь
  • 1 индивидуальный менторинг
  • 1 индивидуальная коуч-сессия с коучем уровня PCC
  • 2 индивидуальных коуч-сессии с коучем уровня ACC
  • Профессиональная тетрадь коуча

 

По всем вопросам обращайтесь: 
E-mail: admin@system-itc.ru 
Тел: 8 (902) 524-64-06

http://system-itc.ru...instance_id=283

 

 


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