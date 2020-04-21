Весь цивилизованный мир переходит на сухие строительные смеси https://byproc.com/ это удобно в транспортировке, дешевле так как нет работы по затариванию отдельно песка и цемента, практично -хранение более удобнее .
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Отправлено Сегодня, 06:41
Весь цивилизованный мир переходит на сухие строительные смеси https://byproc.com/ это удобно в транспортировке, дешевле так как нет работы по затариванию отдельно песка и цемента, практично -хранение более удобнее .
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