MobiAds. Выкупим весь ваш трафик! Бонус: 3000 рублей

Отправлено Вчера, 23:35

Мобильная тизерная сеть MobiAds (http://mobiads.ru) приветствует вас!

Мы работаем на рынке мобильной рекламы с 2006 года. С нами сотрудничают тысячи сайтов в РФ и странах СНГ, которым мы обеспечиваем самый высокий доход. Давайте работать вместе!



Почему мы даем самый высокий доход на рынке?

- высокая выкупаемость (Fillrate 96%);

- низкая комиссия сети;

- аукционная система показа объявлений — рекламодатели конкурируют за каждый показ рекламы на сайте;

- технологии обхода Adblock и любых других блокировщиков (в т.ч. встроенных в браузеры);

- эффективные рекламные форматы (MobiAds можно использовать как дополнительный рекламный формат, вам не надо отказываться от текущих).



Мы выкупаем любой трафик в любых объемах. И держим традиционно высокий доход (без wap-подписок, фуллскринов, кликандеров и прочих санкции ПП).

ВАЖНО: Если наша реклама принесет вам меньший доход, чем у конкурентов, мы выплатим разницу и предложим особые условия для продолжения сотрудничества!



Внимание! Для новых партнеров действует бонусная система.

Владельцу сайта: 3000 руб. на счет!

Рекламодателю: +15% ко всем пополнениям (до 10 тыс. р.)



Для получения бонуса, регистрируйтесь по этой ссылке:

http://mobiads.ru/in...urce=info-forum





Пишите, мы поддержим вас словом и делом.

MobiAds. Это к деньгам!