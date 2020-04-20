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MobiAds. Выкупим весь ваш трафик! Бонус: 3000 рублей

Автор темы Mobiads, Вчера, 23:35

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#1 Mobiads

Mobiads

    Новичок

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Отправлено Вчера, 23:35

Мобильная тизерная сеть MobiAds (http://mobiads.ru) приветствует вас!
Мы работаем на рынке мобильной рекламы с 2006 года. С нами сотрудничают тысячи сайтов в РФ и странах СНГ, которым мы обеспечиваем самый высокий доход. Давайте работать вместе!

Почему мы даем самый высокий доход на рынке? smail54.gif
- высокая выкупаемость (Fillrate 96%);
- низкая комиссия сети;
- аукционная система показа объявлений — рекламодатели конкурируют за каждый показ рекламы на сайте;
- технологии обхода Adblock и любых других блокировщиков (в т.ч. встроенных в браузеры);
- эффективные рекламные форматы (MobiAds можно использовать как дополнительный рекламный формат, вам не надо отказываться от текущих).

Мы выкупаем любой трафик в любых объемах. И держим традиционно высокий доход (без wap-подписок, фуллскринов, кликандеров и прочих санкции ПП).
ВАЖНО: Если наша реклама принесет вам меньший доход, чем у конкурентов, мы выплатим разницу и предложим особые условия для продолжения сотрудничества! icon_eek.gif icon_cool.gif

Внимание! Для новых партнеров действует бонусная система.
Владельцу сайта: 3000 руб. на счет!
Рекламодателю: +15% ко всем пополнениям (до 10 тыс. р.)

Для получения бонуса, регистрируйтесь по этой ссылке:
http://mobiads.ru/in...urce=info-forum


Пишите, мы поддержим вас словом и делом.
MobiAds. Это к деньгам!


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