InstaDirect Soft - Хитовая программа для продвижения в инстаграм + Рег

Отправлено Вчера, 21:18

К продаже стала доступна первая бета-версия софта InstaDirect-Soft

ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ: 20:04:2020 (Версия v1.8)

Доступный функционал:

• WEB регистратор.

• Рассылка в директ

• Английский язык программы

• Чекер аккаунтов (В любом формате)

• Парсинг по хештегам / геолокации / конкуренту

Это только 1 бета версия,так что просьба не судить строго,а помочь с улучшениями.

Обзор функционала

Цена лицензии на 1 месяц - 1500 рублей.

Для приобретения писать нам @instadirect_support

Информация по обновлению @instadirect_aks

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Сообщение отредактировал giroman5555: Вчера, 21:19