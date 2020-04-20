InstaDirect Soft - Хитовая программа для продвижения в инстаграм + Рег

К продаже стала доступна первая бета-версия софта InstaDirect-Soft
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ: 20:04:2020 (Версия v1.8)
Доступный функционал:
• WEB регистратор.
• Рассылка в директ
• Английский язык программы
• Чекер аккаунтов (В любом формате)
• Парсинг по хештегам / геолокации / конкуренту
Это только 1 бета версия,так что просьба не судить строго,а помочь с улучшениями.
Обзор функционала
Цена лицензии на 1 месяц - 1500 рублей.
Для приобретения писать нам @instadirect_support
Информация по обновлению @instadirect_aks
Сообщение отредактировал giroman5555: Вчера, 21:19