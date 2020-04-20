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InstaDirect Soft - Хитовая программа для продвижения в инстаграм + Рег

Автор темы giroman5555, Вчера, 21:18

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#1 giroman5555

giroman5555

    Новичок

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Отправлено Вчера, 21:18

К продаже стала доступна первая бета-версия софта InstaDirect-Soft  45.gif 

ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ: 20:04:2020 (Версия v1.8)
 
 
Доступный функционал:
 
• WEB регистратор. 
• Рассылка в директ 
• Английский язык программы 
• Чекер аккаунтов (В любом формате)
• Парсинг по хештегам / геолокации / конкуренту 
 
Это только 1 бета версия,так что просьба не судить строго,а помочь с улучшениями. 
 
 
Обзор функционала
 
 
Цена лицензии на 1 месяц - 1500 рублей. 
 
 
Для приобретения писать нам @instadirect_support  
Информация по обновлению @instadirect_aks

Прикрепленные изображения

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Сообщение отредактировал giroman5555: Вчера, 21:19

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