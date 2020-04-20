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Пробив по приватной базе данных любого жителя РФ!

Автор темы TwoFace, Сегодня, 16:22

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#1 TwoFace

TwoFace

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Обычный

Отправлено Сегодня, 16:22

♦️ Приватная база данных - закрытый онлайн реестр всех данных включает в себя:

➖ Административные правонарушения
➖ Финансовые обязательства
➖ Авиа перелеты
➖ Родственные связи при расследовании сомнительных ДТП и иных убытков
➖Долги ФССП
➖Места работы и занимаемых должностях с указанием информации о доходах
➖ СНИЛС
➖ ИНН
➖ Криминальное прошлое
➖ Используемые страховые компании
➖ Частной собственности
➖ Составе семьи и возможных связях
➖ Объявлениях на публичных ресурсах
◾️ И других возможных сведениях

⚫️ Реестр обновляется ежеквартально и ведет учет событий по всем направлениям.

❗️ Услуга может служить именно для того, чтобы узнать о конкретной личности все возможные дополнительные сведения, адресса, историю мест работы, номера телефонов и тому подобное.

◾вводными могут быть: ФИО и город, номер телефона, снилс, инн, гос. номер авто, номер паспорта, фио и дата рождения. одной позиции достаточно для поиска результатов.

Писать в тг @TWOFACEW


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