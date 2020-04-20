Пробив по приватной базе данных любого жителя РФ!

Отправлено Сегодня, 16:22

♦️ Приватная база данных - закрытый онлайн реестр всех данных включает в себя:



➖ Административные правонарушения

➖ Финансовые обязательства

➖ Авиа перелеты

➖ Родственные связи при расследовании сомнительных ДТП и иных убытков

➖Долги ФССП

➖Места работы и занимаемых должностях с указанием информации о доходах

➖ СНИЛС

➖ ИНН

➖ Криминальное прошлое

➖ Используемые страховые компании

➖ Частной собственности

➖ Составе семьи и возможных связях

➖ Объявлениях на публичных ресурсах

◾️ И других возможных сведениях



⚫️ Реестр обновляется ежеквартально и ведет учет событий по всем направлениям.



❗️ Услуга может служить именно для того, чтобы узнать о конкретной личности все возможные дополнительные сведения, адресса, историю мест работы, номера телефонов и тому подобное.



◾вводными могут быть: ФИО и город, номер телефона, снилс, инн, гос. номер авто, номер паспорта, фио и дата рождения. одной позиции достаточно для поиска результатов.



Писать в тг @TWOFACEW





