KVANT - новая эпоха цифрового инвестирования - очень интересный проект

Отправлено Сегодня, 08:51

KVANT - это блокчейн обладающий византийской отказоустойчивостью, основанный на ядре Tendermint. Современная технологическая база позволяет совершать тысячи транзакций за считанные секунды. При этом комиссия за переводы практически отсутствует. Это технологическое решение сочетается с простотой использования.

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Философия проекта заключается в предоставлении возможностей каждому желающему стать крипто евангелистом, распространять идеи цифровой модернизации современного общества и зарабатывать на этом