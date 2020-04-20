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KVANT - новая эпоха цифрового инвестирования - очень интересный проект

Автор темы kvantio, Сегодня, 08:51

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#1 kvantio

kvantio

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Отправлено Сегодня, 08:51

KVANT - это блокчейн обладающий византийской отказоустойчивостью, основанный на ядре Tendermint. Современная технологическая база позволяет совершать тысячи транзакций за считанные секунды. При этом комиссия за переводы практически отсутствует. Это технологическое решение сочетается с простотой использования.
 
Философия проекта заключается в предоставлении возможностей каждому желающему стать крипто евангелистом, распространять идеи цифровой модернизации современного общества и зарабатывать на этом

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