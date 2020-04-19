Перейти к содержимому

Фотография

Партнёрская программа impaka.ru

Автор темы impaka, Сегодня, 15:10

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 impaka

impaka

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 15:10

Доска бесплатных объявлений ИМПАКА запустила партнёрскую программу! 
 
Оплата 20% от каждого платежа, привлеченного вами пользователя.
Предложение действует бессрочно. Для начала работы необходимо авторизоваться на сайте и в своём профиле, на вкладке "Партнёрская программа" получить партнёрскую ссылку. Или, если пользователь пришел по вашей устной рекомендации, просить его указать ваш номер телефона в своём профиле в поле "Номер телефона друга"
Более подробно смотрите в файле https://impaka.ru/st...cs/partners.pdf
Если остались вопросы пишите.
Спасибо!

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Партнерские программы


Количество пользователей, читающих эту тему: 6

0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей


    Yandex (2)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Правила форума