Партнёрская программа impaka.ru

Отправлено Сегодня, 15:10

Доска бесплатных объявлений ИМПАКА запустила партнёрскую программу!

Оплата 20% от каждого платежа, привлеченного вами пользователя.

Предложение действует бессрочно. Для начала работы необходимо авторизоваться на сайте и в своём профиле, на вкладке "Партнёрская программа" получить партнёрскую ссылку. Или, если пользователь пришел по вашей устной рекомендации, просить его указать ваш номер телефона в своём профиле в поле "Номер телефона друга"

Более подробно смотрите в файле https://impaka.ru/st...cs/partners.pdf

Если остались вопросы пишите.

Спасибо!