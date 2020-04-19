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Электромагнитный замок на дверь

Автор темы Grund, Сегодня, 14:27

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Сообщений в теме: 3

#1 Grund

Grund

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:27

Всем привет.  Нам на склад нужно приобрести электромагнитные замки на двери.  Может кто из вас знает где можно посмотреть такие замки действительно хорошего качества? Заранее благодарю за советы. 


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#2 Adamm

Adamm

    Ученик

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:30

А вы зайдите в строительный интернет магазин Строительный Бум. Там такие замки в продаже есть. Цены по сравнению с другими магазинами доступные. Так что рекомендую. 


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#3 Diln

Diln

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:34

Такие, к примеру, варианты  можете посмотреть электромагнитные замки на двери https://lemonadd.ru/...agnitnye-zamki/ У нас на дверях на работе стоят подобные замки, но не везде. Этим летом наше начальство хочит еще закупить и установить такие замки. Можно было и раньше это сделать, но денег не было. 


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#4 Waso

Waso

    Ученик

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:38

Можете для сравнения цен и ассортимента зайти на сайт Sb-market. Там тоже есть на что посмотреть. Мы у них закупили замки, но давно. Качество отличное. 


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