Электромагнитный замок на дверь

Отправлено Сегодня, 14:34

Такие, к примеру, варианты можете посмотреть электромагнитные замки на двери https://lemonadd.ru/...agnitnye-zamki/ У нас на дверях на работе стоят подобные замки, но не везде. Этим летом наше начальство хочит еще закупить и установить такие замки. Можно было и раньше это сделать, но денег не было.