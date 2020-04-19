Всем привет. Нам на склад нужно приобрести электромагнитные замки на двери. Может кто из вас знает где можно посмотреть такие замки действительно хорошего качества? Заранее благодарю за советы.
Электромагнитный замок на дверь
Автор темы Grund, Сегодня, 14:27
Сообщений в теме: 3
#3
Отправлено Сегодня, 14:34
Такие, к примеру, варианты можете посмотреть электромагнитные замки на двери https://lemonadd.ru/...agnitnye-zamki/ У нас на дверях на работе стоят подобные замки, но не везде. Этим летом наше начальство хочит еще закупить и установить такие замки. Можно было и раньше это сделать, но денег не было.
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