Прикольная песня | SHAMIS - Я Из Зеркала / Новый клип

Очень прикольная песня и новый клип от группы V.A.SHAMIS. Хорошее настроение и позитивных эмоций на целый день гарантированно.
Формат песни достаточно оригинальный! Это не просто прикольная песня и новый клип, а целая семейная история!
В данном клипе принимали в съемке сами исполнители и автор песни! Они же и руководили процессом съемки!
Официальный канал на YouTube: ссылка
Я хотел бы быть таким, какой и есть я… За собою плыть с самим собою вместе… Я хотеть хотел того, чего хочу я… И от прошлых тел себя в себе лечу я…
Я из зеркала шагну… Снова заново начну То, что я вчера имел в виду… Мне в лицо Луна свети, - Нам на лифте по пути Если я на крыше не сойду…
Кофе на плите и молоко на завтрак… Я хотел хотеть, чтобы хотелось завтра… Тополиный пух моё щекочет лето… Я читаю вслух о том, что кто-то где-то…
Кто-то где-то взял себе чужое имя… Ну а мне нельзя, – я не играю с ними… Но, потороплюсь, а то начнутся те дни - Дни, где я смеюсь по счёту не последний…