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Прикольная песня | SHAMIS - Я Из Зеркала / Новый клип

Автор темы TopTop, Сегодня, 03:46

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#1 TopTop

TopTop

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Отправлено Сегодня, 03:46

V.A.SHAMIS

 

Очень прикольная песня и новый клип от группы V.A.SHAMIS. Хорошее настроение и позитивных эмоций на целый день гарантированно.

 

Формат песни достаточно оригинальный! Это не просто прикольная песня и новый клип, а целая семейная история! 

 

В данном клипе принимали в съемке сами исполнители и автор песни! Они же и руководили процессом съемки!

 

 

Текст - Ольга Шамис, Музыка - Денис и Сергей Сорокины.
 
Данный клип является проектом группы V. A. SHAMIS.

 

Официальный канал на YouTube: ссылка

 

Я хотел бы быть таким, какой и есть я… За собою плыть с самим собою вместе… Я хотеть хотел того, чего хочу я… И от прошлых тел себя в себе лечу я…

Я из зеркала шагну… Снова заново начну То, что я вчера имел в виду… Мне в лицо Луна свети, - Нам на лифте по пути Если я на крыше не сойду…

Кофе на плите и молоко на завтрак… Я хотел хотеть, чтобы хотелось завтра… Тополиный пух моё щекочет лето… Я читаю вслух о том, что кто-то где-то…

Кто-то где-то взял себе чужое имя… Ну а мне нельзя, – я не играю с ними… Но, потороплюсь, а то начнутся те дни - Дни, где я смеюсь по счёту не последний…

 

 

 

 

 

 


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