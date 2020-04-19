Прикольная песня | SHAMIS - Я Из Зеркала / Новый клип

Отправлено Сегодня, 03:46

V.A.SHAMIS

Очень прикольная песня и новый клип от группы V.A.SHAMIS. Хорошее настроение и позитивных эмоций на целый день гарантированно.

Формат песни достаточно оригинальный! Это не просто прикольная песня и новый клип, а целая семейная история!

В данном клипе принимали в съемке сами исполнители и автор песни! Они же и руководили процессом съемки!

Текст - Ольга Шамис, Музыка - Денис и Сергей Сорокины.

Данный клип является проектом группы V. A. SHAMIS.

Официальный канал на YouTube: ссылка