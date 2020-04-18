Нужно организовать междугороднюю перевозку строительного груза и складского оборудования из Питера в Казань. Подскажите надежную транспортную компанию, в которую стоит обратиться с этим вопросом?
Грузоперевозки
Автор темы Lifan, Сегодня, 13:19
Сообщений в теме: 3
#3
Отправлено Сегодня, 13:43
Заказать фуру нужным тоннажем для междугородних перевозок вы можете, например, тут https://sibautotrans...es/zakazat-furu Способ расчеты в двух вариантов, это фиксированные тарифы и почасовая оплата. Вы можете выбрать любой вариант, который для вас будет удобней. Планируем открыть дополнительный филиал в Ленинградской области, и нам понадобятся услуги транспортной компании.
- 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
-
Yandex (2)