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Грузоперевозки

Автор темы Lifan, Сегодня, 13:19

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Сообщений в теме: 3

#1 Lifan

Lifan

    Новичок

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  • 6 сообщений
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Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 13:19

 Нужно организовать междугороднюю  перевозку строительного груза и складского оборудования из Питера в Казань. Подскажите надежную транспортную компанию,  в которую стоит обратиться с этим вопросом?                


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#2 Grund

Grund

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 13:30

Мы не первый год пользуемся услугой грузоперевозок компании Газелькин. Не смотря на их название у них свой автопарк, который оснащен серьезной техникой, есть также фуры тоннажем до 20 тонн.                


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#3 ViTec

ViTec

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 13:43

 Заказать фуру  нужным   тоннажем для междугородних перевозок  вы можете, например, тут  https://sibautotrans...es/zakazat-furu Способ расчеты в двух вариантов, это фиксированные тарифы и почасовая оплата. Вы можете выбрать любой вариант, который для вас будет удобней. Планируем открыть дополнительный филиал в Ленинградской области, и нам понадобятся  услуги транспортной компании.


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#4 Diln

Diln

    Новичок

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  • 9 сообщений
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Обычный

Отправлено Сегодня, 13:48

 Я вам предлагаю обратиться в компанию Везет Всем, обращались к ним в прошлом году, когда нужно было срочно доставить погрузчик из Питера. Цены у них довольно выгодные.                    


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