Грузоперевозки

Отправлено Сегодня, 13:43

Заказать фуру нужным тоннажем для междугородних перевозок вы можете, например, тут https://sibautotrans...es/zakazat-furu Способ расчеты в двух вариантов, это фиксированные тарифы и почасовая оплата. Вы можете выбрать любой вариант, который для вас будет удобней. Планируем открыть дополнительный филиал в Ленинградской области, и нам понадобятся услуги транспортной компании.