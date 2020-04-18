Betmatch.io - надежность и анонимность в одном лице

Betmatch.io это казино, которое использует технологию блокчейн для хранения средств!
Она предоставляет игрокам возможность делать ставки в криптовалютах. Среди доступных :
- Bitcoin,
- Ethereum,
- Litecoin,
- XBM.
Таким образом Бэтматч обеспечивает им полностью анонимное и прозрачное сотрудничество.
Вебмастерам партнерская программа предлагает получение пожизненной стабильной прибыли в виде комиссионных выплат. Хороший доход можно получить с помощью монетизации различных видов передачи данных, кроме поп-ап , мотивированного и брокерского трафика. Вебмастер может получить определенный процент выплат за каждого приведенного игрока. По сути, партнерская программа основана на системе реферальных выплат.
Преимущества Betmatch.io:
- Ежемесячные выплаты без задержек;
- Специальные предложения и бонусы для наших партнеров;
- Пожизненный доход;
- Возможность получать выплаты в криптовалюте и долларах США;
- Качественные рекламные материалы;
- Удобный функционал сайта;
- Простая регистрация без верификации;
- Круглосуточная техническая поддержка менеджеров сайта;
- Анонимность при внесении депозитов и выводе выигрышей.
Контакты:
Почта: affiliate@betmatch.io
Телеграмм: @aff_dima_betmatch
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