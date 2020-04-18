Betmatch.io - надежность и анонимность в одном лице

Отправлено Сегодня, 06:25

Betmatch.io это казино, которое использует технологию блокчейн для хранения средств!



Она предоставляет игрокам возможность делать ставки в криптовалютах. Среди доступных :

- Bitcoin,

- Ethereum,

- Litecoin,

- XBM.



Таким образом Бэтматч обеспечивает им полностью анонимное и прозрачное сотрудничество.

Вебмастерам партнерская программа предлагает получение пожизненной стабильной прибыли в виде комиссионных выплат. Хороший доход можно получить с помощью монетизации различных видов передачи данных, кроме поп-ап , мотивированного и брокерского трафика. Вебмастер может получить определенный процент выплат за каждого приведенного игрока. По сути, партнерская программа основана на системе реферальных выплат.



Преимущества Betmatch.io:

- Ежемесячные выплаты без задержек;

- Специальные предложения и бонусы для наших партнеров;

- Пожизненный доход;

- Возможность получать выплаты в криптовалюте и долларах США;

- Качественные рекламные материалы;

- Удобный функционал сайта;

- Простая регистрация без верификации;

- Круглосуточная техническая поддержка менеджеров сайта;

- Анонимность при внесении депозитов и выводе выигрышей.



Контакты:

Почта: affiliate@betmatch.io

Телеграмм: @aff_dima_betmatch

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