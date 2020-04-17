Waves.Exchange: Заработок 10% в долларах + 20% от дохода рефералов

Что такое стейкинг на Waves.Exchange?
Waves.Exchange (до 2019 года Waves DEX) — гибридная онлайн биржа, где обменивают, торгуют, выпускают и отдают в стейкинг криптовалюты. Платформа сочетает в себе надежность децентрализованных систем и преимущества традиционных централизованных бирж.Интегрированная в биржу стейкинг платформа позволяет пассивно зарабатывать на стейкинге криптовалюты. Стейкинг (англ. staking) — это процесс хранения криптовалюты на кошельке для поддержки операций в блокчейне. Проще говоря, пользователи «замораживают» криптовалюту и получают вознаграждения за поддержку сети.
Вознаграждения генерируются за счет комиссий майнерам и добытых ими новых монет. На Waves.Exchange можно стейкать стейблкоин Neutrino Dollar (USDN). 1 USDN всегда стоит 1 доллар США. Выплаты происходят ежедневно через алгоритм. Вы не доверяете ваши монеты USDN третьим лицам и имеете над ними полный контроль. При выводе монет из стейкинга вы не теряете уже заработанные проценты.
Процент доходности за стейкинг варьируется, но в среднем составляет 8-12% годовых.
Купить USDN можно в несколько кликов с помощью банковской карты или же за криптовалюту.
Как работает реферальная программа?
Чтобы зарабатывать на реферальной программе, необязательно самому вкладывать деньги в стейкинг. Реферальная программа вознаграждает пользователей Waves.Exchange за то, что они приводят новых пользователей. Вознаграждение составляет 20% от дохода со стейкинга каждого пользователя, зарегистрировавшегося по реферальной ссылке.
Привести можно неограниченное количество людей.
Выплаты за рефералов происходят каждый день и осуществляются алгоритмически (смарт контрактом).
Каждая транзакция отслеживается в блокчейн эксплорере.
Где получить реферальную ссылку?
1. Зайдите на страницу waves.exchange/staking
2. Скопируйте реферальную ссылку нажатием на нее
3. Используйте эту ссылку, чтобы приглашать новых пользователей
4. Получайте ежедневные выплаты. Они будут помечены специальной иконкой в истории выплат.
Пошаговая инструкция для новых пользователей
Создайте аккаунт на Waves.Exchange
- Зайдите на главную страницу сайта Waves.Exchange и нажмите Давайте начнем в правом верхнем углу страницы
- Придумайте надежный пароль и введите его дважды, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности и Условиями предоставления услуг
- Выберите Создать новый аккаунт
- Выберите аватар для аккаунта
- Придумайте имя аккаунта
Сохраните резервную копию seed-фразы
Seed-фраза это единственный способ восстановить доступ к вашей учетной записи в случае потери или кражи устройства. Никогда не передавайте свою seed-фразу никому. Не храните резервную фразу в незашифрованном виде на любом электронном устройстве.
- Воспользуйтесь всплывающим окном с подсказкой либо нажмите на аватар аккаунта и перейдите в Настройки > Безопасность,
- Нажмите Показать в поле Секретная фраза.
- После этого seed-фраза (набор случайных английских слов) будет отображена в поле. Сохраните вашу seed-фразу в надежном месте. Лучше всего, на листке бумаги/
Купите USDN
Waves.Exchange не взимает комиссию за покупку USDN с банковской карты.
- Зайдите на страницу waves.exchange/staking и нажмите Купить в левом верхнем углу
- Введите желаемое количество USDN или сумму которую желаете потратить, после чего нажмите Купить
- Покупка USDN с карты осуществляется через сервис Advcash. Вас перебросит на их страницу, где нужно будет выбрать тип карты
- Введите свой email и данные карты, затем нажмите Продолжить
- Проверьте свою почту и следуйте инструкциям Advcash, чтобы верифицировать платеж. Для этого вам потребуется загрузить фотографию банковской карты с обеих сторон и ваше селфи с картой и первой страницей паспорта.
- После подтверждения верификации вы получите письмо, что ваш платеж картой верифицирован. Купленные USDN окажутся у вас на счету.
Вы также можете купить USDN за криптовалюту. Например, BTC, ETH, или WAVES.
- В таком случае процедуру верификацию личности проходить не потребуется.
- Перейдите в раздел Кошелек > Обзор
- Выберете криптовалюту которую хотите получить и нажмите Получить
- Скопируйте адрес кошелька и отправьте на него ваши монеты.
- Получив криптовалюту, вы можете обменять ее на USDN через биржу, в разделе Торговля
- Выберите нужную торговую пару и продайте вашу криптовалюту за USDN по рыночной цене (маркет ордер) либо цене установленной вами (лимит ордер).
Застейкайте USDN
- На странице waves.exchange/staking нажмите Пополнить
- В открывшемся окне введите сумму, которую хотите застейкать, нажмите Пополнить и подтвердите транзакцию
- Теперь вы будете ежедневно получать вознаграждения за стейкинг в соответствии с процентом расчетной годовой доходности, который отображен слева. Детали каждой транзакции можно посмотреть в разделе Кошелек > Транзакции
- Чтобы вывести USDN из стейкинга, нажмите Снять и введите сумму, которую хотите вывести.
Станьте участником реферальной программы
Чтобы стать участником реферальной программы, скопируйте реферальную ссылку, которая находится на странице waves.exchange/staking в левом нижнем углу. Поделитесь ей с друзьями и получайте 20% от их дохода со стейкинга.
Если у вас возникли трудности с Waves.Exchange, обратитесь в техподдержку либо задайте вопрос на форуме или в телеграм группе.
Сообщение отредактировал defidude: Сегодня, 14:31