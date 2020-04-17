Waves.Exchange: Заработок 10% в долларах + 20% от дохода рефералов

Отправлено Сегодня, 14:31

Что такое стейкинг на Waves.Exchange?

Waves.Exchange (до 2019 года Waves DEX) — гибридная онлайн биржа, где обменивают, торгуют, выпускают и отдают в стейкинг криптовалюты. Платформа сочетает в себе надежность децентрализованных систем и преимущества традиционных централизованных бирж.Интегрированная в биржу стейкинг платформа позволяет пассивно зарабатывать на стейкинге криптовалюты. Стейкинг (англ. staking) — это процесс хранения криптовалюты на кошельке для поддержки операций в блокчейне. Проще говоря, пользователи «замораживают» криптовалюту и получают вознаграждения за поддержку сети.

Вознаграждения генерируются за счет комиссий майнерам и добытых ими новых монет. На Waves.Exchange можно стейкать стейблкоин Neutrino Dollar (USDN). 1 USDN всегда стоит 1 доллар США. Выплаты происходят ежедневно через алгоритм. Вы не доверяете ваши монеты USDN третьим лицам и имеете над ними полный контроль. При выводе монет из стейкинга вы не теряете уже заработанные проценты.



Процент доходности за стейкинг варьируется, но в среднем составляет 8-12% годовых.

Купить USDN можно в несколько кликов с помощью банковской карты или же за криптовалюту.

Как работает реферальная программа?

Чтобы зарабатывать на реферальной программе, необязательно самому вкладывать деньги в стейкинг. Реферальная программа вознаграждает пользователей Waves.Exchange за то, что они приводят новых пользователей. Вознаграждение составляет 20% от дохода со стейкинга каждого пользователя, зарегистрировавшегося по реферальной ссылке.

Привести можно неограниченное количество людей.

Выплаты за рефералов происходят каждый день и осуществляются алгоритмически (смарт контрактом).

Каждая транзакция отслеживается в блокчейн эксплорере.

Где получить реферальную ссылку?

1. Зайдите на страницу waves.exchange/staking

2. Скопируйте реферальную ссылку нажатием на нее

3. Используйте эту ссылку, чтобы приглашать новых пользователей

4. Получайте ежедневные выплаты. Они будут помечены специальной иконкой в истории выплат.

Пошаговая инструкция для новых пользователей

Создайте аккаунт на Waves.Exchange

Зайдите на главную страницу сайта Waves.Exchange и нажмите Давайте начнем в правом верхнем углу страницы

Придумайте надежный пароль и введите его дважды, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности и Условиями предоставления услуг

Выберите Создать новый аккаунт

Выберите аватар для аккаунта

Придумайте имя аккаунта

Сохраните резервную копию seed-фразы

Seed-фраза это единственный способ восстановить доступ к вашей учетной записи в случае потери или кражи устройства. Никогда не передавайте свою seed-фразу никому. Не храните резервную фразу в незашифрованном виде на любом электронном устройстве.

Воспользуйтесь всплывающим окном с подсказкой либо нажмите на аватар аккаунта и перейдите в Настройки > Безопасность,

Нажмите Показать в поле Секретная фраза.

После этого seed-фраза (набор случайных английских слов) будет отображена в поле. Сохраните вашу seed-фразу в надежном месте. Лучше всего, на листке бумаги/

Купите USDN

Waves.Exchange не взимает комиссию за покупку USDN с банковской карты.

Зайдите на страницу waves.exchange/staking и нажмите Купить в левом верхнем углу

Введите желаемое количество USDN или сумму которую желаете потратить, после чего нажмите Купить

Покупка USDN с карты осуществляется через сервис Advcash. Вас перебросит на их страницу, где нужно будет выбрать тип карты

Введите свой email и данные карты, затем нажмите Продолжить

Проверьте свою почту и следуйте инструкциям Advcash, чтобы верифицировать платеж. Для этого вам потребуется загрузить фотографию банковской карты с обеих сторон и ваше селфи с картой и первой страницей паспорта.

После подтверждения верификации вы получите письмо, что ваш платеж картой верифицирован. Купленные USDN окажутся у вас на счету.

Вы также можете купить USDN за криптовалюту. Например, BTC, ETH, или WAVES.

В таком случае процедуру верификацию личности проходить не потребуется.

Перейдите в раздел Кошелек > Обзор

Выберете криптовалюту которую хотите получить и нажмите Получить

Скопируйте адрес кошелька и отправьте на него ваши монеты.

Получив криптовалюту, вы можете обменять ее на USDN через биржу, в разделе Торговля

Выберите нужную торговую пару и продайте вашу криптовалюту за USDN по рыночной цене (маркет ордер) либо цене установленной вами (лимит ордер).

Застейкайте USDN

На странице waves.exchange/staking нажмите Пополнить

В открывшемся окне введите сумму, которую хотите застейкать, нажмите Пополнить и подтвердите транзакцию

Теперь вы будете ежедневно получать вознаграждения за стейкинг в соответствии с процентом расчетной годовой доходности, который отображен слева. Детали каждой транзакции можно посмотреть в разделе Кошелек > Транзакции

Чтобы вывести USDN из стейкинга, нажмите Снять и введите сумму, которую хотите вывести.

Станьте участником реферальной программы



Чтобы стать участником реферальной программы, скопируйте реферальную ссылку, которая находится на странице waves.exchange/staking в левом нижнем углу. Поделитесь ей с друзьями и получайте 20% от их дохода со стейкинга.



Если у вас возникли трудности с Waves.Exchange, обратитесь в техподдержку либо задайте вопрос на форуме или в телеграм группе.

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Сообщение отредактировал defidude: Сегодня, 14:31