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Язык Жизни. Путь к Пробуждению.

Автор темы VSoldatov, Сегодня, 10:08

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#1 VSoldatov

VSoldatov

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Отправлено Сегодня, 10:08

Здравия всем! Друзья, все мы время от времени задаемся вопросами: Что такое жизнь? Как все устроено? Откуда мы? Для чего? и прочие. Я, как и многие из вас, с юности искал ответы на эти вопросы, искал свой путь, искал ту дверь, за которой я найду эти ответы, за которой я найду истинный Свет и настоящую Жизнь. Возможно я уже рядом, возможно даже нашел, посмотрим, но все предпосылки говорят, что все-таки да. Сейчас я учусь в школе Гивина, тут я уже получаю многие ответы на свои вопросы. Основа школьной  методики - практика. В школе уже более 80 пробужденных учеников. Наш курс делал учебное задание по подготовке вебинара для ознакомления со школой и ответа на многие, интересующие всех, вопросы. Я вас всех искренне приглашаю на вебинар, где вы сможете узнать для себя что-то новое и по желанию задать свои вопросы пробужденным ученикам школы. Посмотрите наш мощный рекламный ролик.



Узнать подробности вебинара, зарегистрироваться и ознакомиться с сайтом школы можно здесь - https://givinschool....-probuzhdeniyu.
Приходите, будем вам рады! Удачи!

С уважением, Вячеслав.


Сообщение отредактировал VSoldatov: Сегодня, 10:19

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