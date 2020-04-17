Бесплатный вебинар «Меняй жизни людей с помощью коучинга»

Поиск своего призвания, любимого дела, вдохновляющего и зажигающего, сегодня волнует многих. Все больше людей понимают, что просто ходить на работу – это не то, на что стоит тратить свою жизнь, ведь каждый из нас рожден для великих свершений!
В процессе поиска себя многие приходят к выводу, что их призвание – это помогать людям.
Скажите, это про вас?
- Друзья и знакомые часто обращаются к вам за советом.
- Вы искренне любите поддерживать других.
- Вас вдохновляет мысль делать людей счастливыми.
- У вас есть много энергии, которой вы готовы поделиться с другими.
- Вы радуетесь чужим успехам.
- Вы чуткий, внимательный, умеющий слушать человек.
Если вы ответили «да» на 2 и более пунктов, то рекомендуем вам обратить свое внимание на профессию коуча!
О том, как менять жизни людей при помощи коучинга, мы расскажем на бесплатном вебинаре.
Регистрация: http://system-itc.ru/event/
Вы узнаете:
- что такое коучинг (коснемся истории возникновения и рассмотрим коучинг, как он есть, в наши дни);
- в чем главные принципы коучинга и чем он отличается от других направлений (это очень важно для понимания коучинга);
- где и как применяется коучинг, где он востребован и чем он будет полезен лично вам;
- что происходит с теми, кто работает с коучем (реальные кейсы).
Также вас ждет 2 практики, потому что коучинг – это, прежде всего, практическая дисциплина, и проводить теоретический вебинар не имеет смысла.
И подарки! Конечно же, все участники получат очень приятные подарки.
Кому коучинг будет полезен?
Ответ: всем. Но если вас все же интересуют конкретные примеры, то:
- всем, кто хочет освоить профессию коуча или только начинает подумывать об этом;
- всем, кто нашел свое призвание в помощи людям и хочет получить инструменты для этой деятельности;
- всем, кто стремится к личностному развитию, улучшению качества жизни, налаживанию коммуникации с другими людьми, отношений в семье;
- родителям детей и в особенности подростков;
- консультантам во всех сферах, психологам, психотерапевтам, менторам и наставникам;
- владельцам компаний, руководителям, топ-менеджерам, предпринимателям;
- HR-специалистам, руководителям службы персонала, бизнес-тренерам.
Как видите, коучинг и правда нужен всем.
Регистрация на вебинар: http://system-itc.ru/
Преимущества профессии коуча:
- вы получите возможность зарабатывать деньги без привязки к дому, офису, городу, работодателю, стране;
- вы овладеете одной из самых востребованных современных профессий;
- вы научитесь полностью понимать и принимать себя и других людей;
- вы сможете в полной мере реализовать свое призвание;
- вы сделаете счастливыми многих людей.
Побочный эффект от освоения коучинговых навыков:
- Вы вырастете как специалист и как личность
- Вы станете востребованы внутри своей компании и на рынке труда в целом
- Вы сможете увеличить свой доход
- Вы вырастете как лидер и управленец
Что по чем?
В Великобритании коуч получает от 12000 руб. за сессию
В США – от 15000 руб.
Сколько получают коучи в России? Мы обязательно осветим этот вопрос на вебинаре!
2 часа на нашем вебинаре могут навсегда изменить вашу жизнь, а могут просто подарить вам новые знания и полезные знакомства. Одно мы обещаем точно: эти 2 часа пройдут для вас не зря.
Регистрация на вебинар: http://system-itc.ru/
Автор — Роман Досов
- Сертифицированный коуч уровня PCC (ICF)
- Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
- Сертифицированный бизнес-тренер
- Тренер международных программ по коучингу
- Сертифицированный ментор коучей (ICF)
- Генеральный директор Международного тренинг-центра «Система»
- Основатель сообщества «ДВ Коуч»
Специализация в коучинге:
- Коучинг руководителей (executive coach)
- Бизнес коучинг
- Командный коучинг
Ведущий – Елена Мельник
- Сертифицированный коуч уровня ACC (ICF)
- Член Международной Федерации Коучинга (ICF)
- Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России
- 2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»
- Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность
Специализация в коучинге:
- Лайф коуч
- Бизнес коуч
- Коуч личностного роста
Регистрация по ссылке: http://system-itc.ru/
Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)
Тел. и WA: 8 (914) 737-40-68