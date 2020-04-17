Бесплатный вебинар «Меняй жизни людей с помощью коучинга»

Отправлено Сегодня, 09:59

Поиск своего призвания, любимого дела, вдохновляющего и зажигающего, сегодня волнует многих. Все больше людей понимают, что просто ходить на работу – это не то, на что стоит тратить свою жизнь, ведь каждый из нас рожден для великих свершений!

В процессе поиска себя многие приходят к выводу, что их призвание – это помогать людям.

Скажите, это про вас?

- Друзья и знакомые часто обращаются к вам за советом.

- Вы искренне любите поддерживать других.

- Вас вдохновляет мысль делать людей счастливыми.

- У вас есть много энергии, которой вы готовы поделиться с другими.

- Вы радуетесь чужим успехам.

- Вы чуткий, внимательный, умеющий слушать человек.

Если вы ответили «да» на 2 и более пунктов, то рекомендуем вам обратить свое внимание на профессию коуча!

О том, как менять жизни людей при помощи коучинга, мы расскажем на бесплатном вебинаре.

Регистрация: http://system-itc.ru/event/

Вы узнаете:

что такое коучинг (коснемся истории возникновения и рассмотрим коучинг, как он есть, в наши дни);

в чем главные принципы коучинга и чем он отличается от других направлений (это очень важно для понимания коучинга);

где и как применяется коучинг, где он востребован и чем он будет полезен лично вам;

что происходит с теми, кто работает с коучем (реальные кейсы).

Также вас ждет 2 практики, потому что коучинг – это, прежде всего, практическая дисциплина, и проводить теоретический вебинар не имеет смысла.

И подарки! Конечно же, все участники получат очень приятные подарки.

Кому коучинг будет полезен?

Ответ: всем. Но если вас все же интересуют конкретные примеры, то:

всем, кто хочет освоить профессию коуча или только начинает подумывать об этом;

всем, кто нашел свое призвание в помощи людям и хочет получить инструменты для этой деятельности;

всем, кто стремится к личностному развитию, улучшению качества жизни, налаживанию коммуникации с другими людьми, отношений в семье;

родителям детей и в особенности подростков;

консультантам во всех сферах, психологам, психотерапевтам, менторам и наставникам;

владельцам компаний, руководителям, топ-менеджерам, предпринимателям;

HR-специалистам, руководителям службы персонала, бизнес-тренерам.

Как видите, коучинг и правда нужен всем.

Регистрация на вебинар: http://system-itc.ru/

Преимущества профессии коуча:

вы получите возможность зарабатывать деньги без привязки к дому, офису, городу, работодателю, стране;

вы овладеете одной из самых востребованных современных профессий;

вы научитесь полностью понимать и принимать себя и других людей;

вы сможете в полной мере реализовать свое призвание;

вы сделаете счастливыми многих людей.

Побочный эффект от освоения коучинговых навыков:

Вы вырастете как специалист и как личность

Вы станете востребованы внутри своей компании и на рынке труда в целом

Вы сможете увеличить свой доход

Вы вырастете как лидер и управленец

Что по чем?

В Великобритании коуч получает от 12000 руб. за сессию

В США – от 15000 руб.

Сколько получают коучи в России? Мы обязательно осветим этот вопрос на вебинаре!

2 часа на нашем вебинаре могут навсегда изменить вашу жизнь, а могут просто подарить вам новые знания и полезные знакомства. Одно мы обещаем точно: эти 2 часа пройдут для вас не зря.

Регистрация на вебинар: http://system-itc.ru/

Автор — Роман Досов

Сертифицированный коуч уровня PCC (ICF)

Член Международной Федерации Коучинга (ICF)

Сертифицированный бизнес-тренер

Тренер международных программ по коучингу

Сертифицированный ментор коучей (ICF)

Генеральный директор Международного тренинг-центра «Система»

Основатель сообщества «ДВ Коуч»

Специализация в коучинге:

Коучинг руководителей (executive coach)

Бизнес коучинг

Командный коучинг

Ведущий – Елена Мельник

Сертифицированный коуч уровня A CC (ICF)

Член Международной Федерации Коучинга (ICF)

Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России

2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»

Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность

Специализация в коучинге:

Лайф коуч

Бизнес коуч

Коуч личностного роста

Регистрация по ссылке: http://system-itc.ru/

Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)

Тел. и WA: 8 (914) 737-40-68

