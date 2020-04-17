RXbux - новая фарма партнёрка. До 45% за ордер

Отправлено Сегодня, 09:41

Хотим представить Вам нашу фармацевтическую партнерскую программу RXbux.



Вы получаете прогрессивную комиссию:



1-15 продаж в сутки = 30%

15-30 продаж в сутки = 35%

>30 продаж в сутки = 45%



Наши преимущества:

- Высокая конвертация

- Выплаты без задержек и без комиссии

- Принимаем любой трафик

- Персональные менеджеры ответят на все Ваши вопросы

- Готовые мультиязычные/мультивалютные шаблоны для лучшей конвертации европейского фарма трафика

- Популярные способы оплаты (webmoney & wire transfer)

- Удобный бек офис

- Подробная статистика

- Мы принимаем европейский трафик

- Стабильные реордеры

- Наш колл центр конвертирует незаконченные заказы

- Кастомизация магазина по запросу

- Надежные поставщики

- Языки магазинов: Немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, португальский, норвежский, шведский, финский, нидерландский, датский, чешский, польский, словацкий.

- Мультивалютные магазины

- Большой выбор качественных продуктов

- Процессинг VISA, Master Card, Wire Transfer, Sofort, 3D Secure

- Доставка в любую европейскую страну: Deutsche Post, EMS, Royal Mail, GLS

- Мультиязычный колл-центр качественно работает с каждым клиентом



Контакты:

Email: info@rxbux.net

Telegram: @RXbux_support

Skype - https://join.skype.c...te/ps45PzgadxhM



Будем рады видеть всех наших партнеров в топе!

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