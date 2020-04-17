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RXbux - новая фарма партнёрка. До 45% за ордер

Автор темы Rxbux, Сегодня, 09:41

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#1 Rxbux

Rxbux

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 09:41

Хотим представить Вам нашу фармацевтическую партнерскую программу RXbux.

Вы получаете прогрессивную комиссию:

1-15 продаж в сутки = 30%
15-30 продаж в сутки = 35%
>30 продаж в сутки = 45%

Наши преимущества:
- Высокая конвертация
- Выплаты без задержек и без комиссии
- Принимаем любой трафик
- Персональные менеджеры ответят на все Ваши вопросы
- Готовые мультиязычные/мультивалютные шаблоны для лучшей конвертации европейского фарма трафика
- Популярные способы оплаты (webmoney & wire transfer)
- Удобный бек офис
- Подробная статистика
- Мы принимаем европейский трафик
- Стабильные реордеры
- Наш колл центр конвертирует незаконченные заказы
- Кастомизация магазина по запросу
- Надежные поставщики
- Языки магазинов: Немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, португальский, норвежский, шведский, финский, нидерландский, датский, чешский, польский, словацкий.
- Мультивалютные магазины
- Большой выбор качественных продуктов
- Процессинг VISA, Master Card, Wire Transfer, Sofort, 3D Secure
- Доставка в любую европейскую страну: Deutsche Post, EMS, Royal Mail, GLS
- Мультиязычный колл-центр качественно работает с каждым клиентом

Контакты:
Email: info@rxbux.net
Telegram: @RXbux_support
Skype - https://join.skype.c...te/ps45PzgadxhM

Будем рады видеть всех наших партнеров в топе!
RXbux вне форума

 


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