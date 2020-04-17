RXbux - новая фарма партнёрка. До 45% за ордер

Хотим представить Вам нашу фармацевтическую партнерскую программу RXbux.
Вы получаете прогрессивную комиссию:
1-15 продаж в сутки = 30%
15-30 продаж в сутки = 35%
>30 продаж в сутки = 45%
Наши преимущества:
- Высокая конвертация
- Выплаты без задержек и без комиссии
- Принимаем любой трафик
- Персональные менеджеры ответят на все Ваши вопросы
- Готовые мультиязычные/мультивалютные шаблоны для лучшей конвертации европейского фарма трафика
- Популярные способы оплаты (webmoney & wire transfer)
- Удобный бек офис
- Подробная статистика
- Мы принимаем европейский трафик
- Стабильные реордеры
- Наш колл центр конвертирует незаконченные заказы
- Кастомизация магазина по запросу
- Надежные поставщики
- Языки магазинов: Немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, португальский, норвежский, шведский, финский, нидерландский, датский, чешский, польский, словацкий.
- Мультивалютные магазины
- Большой выбор качественных продуктов
- Процессинг VISA, Master Card, Wire Transfer, Sofort, 3D Secure
- Доставка в любую европейскую страну: Deutsche Post, EMS, Royal Mail, GLS
- Мультиязычный колл-центр качественно работает с каждым клиентом
Контакты:
Email: info@rxbux.net
Telegram: @RXbux_support
Skype - https://join.skype.c...te/ps45PzgadxhM
Будем рады видеть всех наших партнеров в топе!
RXbux вне форума