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Купить картридж HP

Автор темы Grund, Сегодня, 10:39

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Сообщений в теме: 3

#1 Grund

Grund

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 10:39

 Нужно менять картридж старый уже  выдает некачественную печать, видимо уже отработал свой срок. Подскажите варианты, где в Москве я могу купить качественный картридж HP по приемлемой цене? Есть ли смысл покупать совместимые картриджи?      


 

 


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#2 Diln

Diln

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 10:43

Вы сначала в сервисе проверьте старый картридж, возможно, его еще можно восстановить, а купить новый всегда успеете, например, в том же сервисы.      


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#3 ViTec

ViTec

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 10:53

Цены в сервисах на картриджи накручены, поэтому выгодней их покупать в интернет-магазинах.  Например, посмотрите   тут цены на оригинальные картриджи HP   https://t-toner.ru/c...ewlett-packard/ Если честно, я не вижу большого смысла реставрации картриджа или их перезаправки, если он вышел из строя,  то  его нужно  менять на новый, так как сам картридж, это просто  расходный материал.


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#4 Lifan

Lifan

    Новичок

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Обычный
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Отправлено Сегодня, 11:02

    Если есть возможность продлить работу картриджа, так почему бы этим не воспользоваться, если брать в среднем, то получается неплохая  экономия средств.         


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