Купить картридж HP

Отправлено Сегодня, 10:53

Цены в сервисах на картриджи накручены, поэтому выгодней их покупать в интернет-магазинах. Например, посмотрите тут цены на оригинальные картриджи HP https://t-toner.ru/c...ewlett-packard/ Если честно, я не вижу большого смысла реставрации картриджа или их перезаправки, если он вышел из строя, то его нужно менять на новый, так как сам картридж, это просто расходный материал.