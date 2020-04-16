Всем привет. Мне сейчас срочно нужны деньги и я хочу продать свой квадроцикл. Может посоветуете где можно продать эту технику быстро и по выгодной цене в Москве? Заранее большое спасибо.
Нужно продать квадроцикл
Автор темы Waso, Сегодня, 09:30
Сообщений в теме: 3
#3
Отправлено Сегодня, 09:37
Если нужно продать квадроцикл, то можете обратиться, например, сюда
http://aut-moto.ru/p...t-kvadroczikl/ Ну сейчас время такое, что всем нужны деньги. Я бы тоже что-нибудь продал, но у меня особо ничего нет. Придется опять обращаться в какой-нибудь банк за кредитом. А у меня и так уже несколько кредитов. Надеюсь мне банк пойдет на встречу. Ну деваться некуда.
Сообщение отредактировал Grund: Сегодня, 09:37
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