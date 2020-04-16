Перейти к содержимому

Фотография

Нужно продать квадроцикл

Автор темы Waso, Сегодня, 09:30

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 Waso

Waso

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 09:30

Всем привет. Мне сейчас срочно нужны деньги и я хочу продать свой квадроцикл. Может посоветуете где можно продать эту технику быстро и по выгодной цене в Москве? Заранее большое спасибо. 


  • 0
На правах рекламы

#2 Adamm

Adamm

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 09:34

Когда мне нужны деньги я обычно обращаюсь в микрофинансовую компанию Лайм. Там выгодные условия займа. Мне всегда одобряют до 50 тысяч рублей. Может и вам тоже к ним обратиться? 


  • 0

#3 Grund

Grund

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 09:37

Если нужно продать квадроцикл, то можете обратиться, например, сюда 

http://aut-moto.ru/p...t-kvadroczikl/  Ну сейчас время такое, что всем нужны деньги. Я бы тоже что-нибудь продал, но у меня особо ничего нет. Придется опять обращаться в какой-нибудь банк за кредитом. А у меня и так уже несколько кредитов. Надеюсь мне банк пойдет на встречу.  Ну деваться некуда. 


Сообщение отредактировал Grund: Сегодня, 09:37

  • 0

#4 Diln

Diln

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 09:41

Я думаю вам за технику много не заплатят. Попробуйте продать квадроцикл через сайт Авито. Если ваша техника в хорошем состоянии, то вы быстро найдете покупателя. 


  • 0
Обратно в Флуд и флейм


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Флуд и флейм
  4. Правила форума