Отправлено Сегодня, 09:37

Если нужно продать квадроцикл, то можете обратиться, например, сюда

http://aut-moto.ru/p...t-kvadroczikl/ Ну сейчас время такое, что всем нужны деньги. Я бы тоже что-нибудь продал, но у меня особо ничего нет. Придется опять обращаться в какой-нибудь банк за кредитом. А у меня и так уже несколько кредитов. Надеюсь мне банк пойдет на встречу. Ну деваться некуда.

Сообщение отредактировал Grund: Сегодня, 09:37