МЕГА СНИЖЕНИЕ ЦЕН:
Предлагаем следующие услуги:
✔ Создание легдингов - 3000₽
✔ Копирование лендингов (чистка кода и тд) - 400₽
✔ Настройка рекламы ФБ, Яндекс, Instagram и др. - 990₽
✔ Настройка форм с отправкой на емейл - 250₽
✔ Логотип/Креатив - 500₽
✔ Оформление групп Instagram, VK - 1200₽
✔ Массовая Email Рассылка - 700/1500₽
✔ Установка скриптов - 500₽
✔ Лидогенерация (договор) - 15000₽
✔ Скрипт СРА Сети - 3500₽
✔ Скрипт Новостной витрины - 2500₽
✔ Скрипт Платных опросов - 1500₽
✔ Скрипт По продвижению SMM Услуг - 2500₽
✔ Скрипт массовых рассылок Email - 3000₽
✔ Скрипт SAAS Платформы - 3000₽
✔ Все скрипты готовы поставить и настроить вам под ключ, также помочь в выборе недорогого хостинга, пишите нам
Контакты: Telegram adverteaser, WhatsApp +79500644850
Создаем Landing Page, Копирование LP, Лого, Оформление групп и др.
Автор темы Ad2ad, Сегодня, 09:05
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