Создаем Landing Page, Копирование LP, Лого, Оформление групп и др.

Отправлено Сегодня, 09:05

МЕГА СНИЖЕНИЕ ЦЕН:







Предлагаем следующие услуги:



✔ Создание легдингов - 3000₽



✔ Копирование лендингов (чистка кода и тд) - 400₽



✔ Настройка рекламы ФБ, Яндекс, Instagram и др. - 990₽



✔ Настройка форм с отправкой на емейл - 250₽



✔ Логотип/Креатив - 500₽



✔ Оформление групп Instagram, VK - 1200₽



✔ Массовая Email Рассылка - 700/1500₽



✔ Установка скриптов - 500₽



✔ Лидогенерация (договор) - 15000₽



✔ Скрипт СРА Сети - 3500₽



✔ Скрипт Новостной витрины - 2500₽



✔ Скрипт Платных опросов - 1500₽



✔ Скрипт По продвижению SMM Услуг - 2500₽



✔ Скрипт массовых рассылок Email - 3000₽



✔ Скрипт SAAS Платформы - 3000₽







✔ Все скрипты готовы поставить и настроить вам под ключ, также помочь в выборе недорогого хостинга, пишите нам







Контакты: Telegram adverteaser, WhatsApp +79500644850

