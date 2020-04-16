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Создаем Landing Page, Копирование LP, Лого, Оформление групп и др.

Автор темы Ad2ad, Сегодня, 09:05

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#1 Ad2ad

Ad2ad

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 09:05

МЕГА СНИЖЕНИЕ ЦЕН:



Предлагаем следующие услуги:

✔ Создание легдингов - 3000₽

✔ Копирование лендингов (чистка кода и тд) - 400₽

✔ Настройка рекламы ФБ, Яндекс, Instagram и др. - 990₽

✔ Настройка форм с отправкой на емейл - 250₽

✔ Логотип/Креатив - 500₽

✔ Оформление групп Instagram, VK - 1200₽

✔ Массовая Email Рассылка - 700/1500₽

✔ Установка скриптов - 500₽

✔ Лидогенерация (договор) - 15000₽

✔ Скрипт СРА Сети - 3500₽

✔ Скрипт Новостной витрины - 2500₽

✔ Скрипт Платных опросов - 1500₽

✔ Скрипт По продвижению SMM Услуг - 2500₽

✔ Скрипт массовых рассылок Email - 3000₽

✔ Скрипт SAAS Платформы - 3000₽



✔ Все скрипты готовы поставить и настроить вам под ключ, также помочь в выборе недорогого хостинга, пишите нам



Контакты: Telegram adverteaser, WhatsApp +79500644850
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