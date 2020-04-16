Trafee.com - смартлинка нового поколения

Устали от нестабильного конверта? Не нужно ждать, пока менеджеры обновят воронки и уберут просевшие офферы. TrafeeMachine делает это автоматически в реальном времени при помощи машинного обучения и искусственного интеллекта!
Наши преимущества:
- Максимально быстрая автоматическая оптимизация смартлинки под ваш трафик
- Еженедельные выплаты без холда. Минималка от $100.
- Эффективные лендинги локализованные под разные гео и устройства
- Лучшие офферы от прямых рекламодателей
Зарегистрироваться и начать зарабатывать
Контакты:
Telegram: @trafee_support
Skype: live:trafee_support
Email: support@trafee.com