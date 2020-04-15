Garlic - 50% за ребилы и новые заказы, средняя 400$ с клиента
Garlic - надежная контора, которая несмотря на свою молодость уже громко о себя заявила.
Специализируется на англоязычных школьниках и студентах из таких стран как США, Великобритания, Канада, Австралия и др.
Пик апрель - до середины мая.
Из-за ситуации с вирусом часть студентов перешла на домашнее обучение, тем не менее, в таком режиме они так же получают задания и заказываю работы. Не исключено, что учебный год сдвинется так же и на лето.
А вообще заходить в нищу и начать зарабатывать можно и нужно в любой сезон!
Большая команда спецов быстро выполнит такие виды работ как: эссе, диссертации, курсовые, рефераты и др.
И да, партнерка берет все рефанды на себя! Если заказчик отказался от работы, с вебмастера ничего не списывается.
Стуфдент заказывает 7-9 работ на протяжении всего срока “жизни”. Средний чек - 100$.
50% / 50% за любой заказ (первый или ребил - не имеет значения)
Штат писателей (около 400 обученных райтеров готовых брать налитые вами заказы)
50 саппортеров и 20 сейлов, готовых конвертить ваших уников в чатах и по телефону 24/7
Выплаты по запросу на любые удобные кошельки: WebMoney, PayPal, Capitalist, ePayments, а так же на Приват24 и даже наличкой!)
Холд отсутствует!
http://adsnetwork.ru/garlic - ссылка на партнерку
Мой рекорд - работа за 1200 дол. Поймал заказчика в фейсбуке Гарлик как и положено половину мне отчислил.
Мне смешно читать сообщения, что в нише можно заработать копейки после таких заказов.
• Даём подробную и прозрачную статистику по конверту трафа, возможность отслеживать своего клиента по client id
• Сетапим WL на вашем домене во мгновение ока
• Поддерживаем postback и sub id
• Не списываем рефанды и чарджбеки
• Предоставляем промо на любой вкус: шаблоны платников, баннеры. Регулярно парсим и обновляем ключи
• Предлагаем помощь мозговитого саппорта. Готовы объяснить, подсказать, поговорить по делу (или не совсем)
Индивидуальный подход к каждому ВМу.
adsnetwork.ru/garlic