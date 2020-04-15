Отправлено Сегодня, 14:53

Garlic - 50% за ребилы и новые заказы, средняя 400$ с клиента

Garlic - надежная контора, которая несмотря на свою молодость уже громко о себя заявила.

Специализируется на англоязычных школьниках и студентах из таких стран как США, Великобритания, Канада, Австралия и др.

Пик апрель - до середины мая.

Из-за ситуации с вирусом часть студентов перешла на домашнее обучение, тем не менее, в таком режиме они так же получают задания и заказываю работы. Не исключено, что учебный год сдвинется так же и на лето.

А вообще заходить в нищу и начать зарабатывать можно и нужно в любой сезон!

Большая команда спецов быстро выполнит такие виды работ как: эссе, диссертации, курсовые, рефераты и др.

И да, партнерка берет все рефанды на себя! Если заказчик отказался от работы, с вебмастера ничего не списывается.

Стуфдент заказывает 7-9 работ на протяжении всего срока “жизни”. Средний чек - 100$.

50% / 50% за любой заказ (первый или ребил - не имеет значения)

Штат писателей (около 400 обученных райтеров готовых брать налитые вами заказы)

50 саппортеров и 20 сейлов, готовых конвертить ваших уников в чатах и по телефону 24/7

Выплаты по запросу на любые удобные кошельки: WebMoney, PayPal, Capitalist, ePayments, а так же на Приват24 и даже наличкой!)

Холд отсутствует!

Мой рекорд - работа за 1200 дол. Поймал заказчика в фейсбуке Гарлик как и положено половину мне отчислил.

Мне смешно читать сообщения, что в нише можно заработать копейки после таких заказов.

• Даём подробную и прозрачную статистику по конверту трафа, возможность отслеживать своего клиента по client id

• Сетапим WL на вашем домене во мгновение ока

• Поддерживаем postback и sub id

• Не списываем рефанды и чарджбеки

• Предоставляем промо на любой вкус: шаблоны платников, баннеры. Регулярно парсим и обновляем ключи

• Предлагаем помощь мозговитого саппорта. Готовы объяснить, подсказать, поговорить по делу (или не совсем)

Индивидуальный подход к каждому ВМу.

adsnetwork.ru/garlic