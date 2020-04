Отправлено Сегодня, 13:45

Возьму рекламные акаунты фейсбука в аренду под % от спенда, на ваших условия.

I will take Facebook ADS accounts for rent at % of the spend, on your terms.

Контакты/contact

skype: live:.cid.237a1f4d250359ab

telegram: @spbAT

e-mail: facebook-rent@mail.ru