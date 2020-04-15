Всем привет. Мы хотим сейчас закупить и установить электронные замки. Может порекомендуете где можно встретить такие замки действительно хорошего качества и по низким ценам в Москве?
Электронный гостиничный замок
Автор темы Diln, Сегодня, 10:08
Сообщений в теме: 3
#3
Отправлено Сегодня, 10:15
Такие, например, посмотрите электронные гостиничные замки https://hotelstartup...cks/hotellocks/ А мы еще в прошлом году утановили в нашей гостинице электронные замки и могу сказать что они намного лучше механических. С ними вообще никаких проблем нет. Так что всем советую установить такие замки.
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