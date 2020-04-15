Электронный гостиничный замок

Отправлено Сегодня, 10:15

Такие, например, посмотрите электронные гостиничные замки https://hotelstartup...cks/hotellocks/ А мы еще в прошлом году утановили в нашей гостинице электронные замки и могу сказать что они намного лучше механических. С ними вообще никаких проблем нет. Так что всем советую установить такие замки.