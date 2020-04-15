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Электронный гостиничный замок

Автор темы Diln, Сегодня, 10:08

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Сообщений в теме: 3

#1 Diln

Diln

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 10:08

Всем привет. Мы хотим сейчас закупить и установить электронные замки. Может порекомендуете где можно встретить такие замки действительно хорошего качества и по низким ценам в Москве? 


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#2 Adamm

Adamm

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 10:11

В строительных интернет магазинах даже сейчас можно приобрести такие замки с доставкой. В магазине Петрович они точно есть. Вы туда зайдите и посмотрите ассортимент и цены. 


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#3 Grund

Grund

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 10:15

Такие, например, посмотрите электронные гостиничные замки https://hotelstartup...cks/hotellocks/ А мы еще в прошлом году утановили в нашей гостинице электронные замки и могу сказать что они намного лучше механических. С ними вообще никаких проблем нет. Так что всем советую установить такие замки. 


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#4 Waso

Waso

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Обычный

Отправлено Сегодня, 10:19

Я много прочитал отзывов про электронные замки и понял что не такие уж они и хорошие. Там тоже много проблем. По мне так лучше купить качественные механические замки. 


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