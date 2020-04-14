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Электромагнитный замок на дверь

Автор темы Waso, Сегодня, 11:25

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Сообщений в теме: 4

#1 Waso

Waso

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:25

Всем привет. Нам на склад нужно закупить  электромагнитные замки на двери. Может кто знает где можно посмотреть такие замки хорошего качества и по приемлемым ценам? Заранее спасибо. 


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#2 Adamm

Adamm

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 11:28

А вы зайдите в интернет магазин OZON. Там большой выбор таких замков по нормальным ценам. Мы и сами у них недавно закупили такие замки. Качество оказалось хорошее. 


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#3 Grund

Grund

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 11:31

Такие, например, можете посмотреть электромагнитные замки на двери https://lemonadd.ru/...agnitnye-zamki/ Нам на склад тоже нужно будет приобрести такие замки, а то у нас там вообще никаких замков нет. Нужно будет поговорить на эту тему с нашим руководством. А то если им не скажешь вовремя, то они ничего делать и не будут. 


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#4 Diln

Diln

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:34

Можно эти замки заказать в китайских интернет магазинах. Там тоже большой выбор. Вот только пока не понятно каким образом будет осуществляться от туда доставка. Нужно разузнать. 


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#5 Alexru84

Alexru84

    Ученик

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Обычный
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    Краснодар
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 11:45

Как по мне , это лучшие замки в принципе! У меня такой на гараже стоит , уже какой год , отлично себя показал. Магнит все такой же , его тупо не оторвешь, как не старайся )


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