Электромагнитный замок на дверь

Отправлено Сегодня, 11:31

Такие, например, можете посмотреть электромагнитные замки на двери https://lemonadd.ru/...agnitnye-zamki/ Нам на склад тоже нужно будет приобрести такие замки, а то у нас там вообще никаких замков нет. Нужно будет поговорить на эту тему с нашим руководством. А то если им не скажешь вовремя, то они ничего делать и не будут.