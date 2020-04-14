Всем привет. Нам на склад нужно закупить электромагнитные замки на двери. Может кто знает где можно посмотреть такие замки хорошего качества и по приемлемым ценам? Заранее спасибо.
Электромагнитный замок на дверь
Автор темы Waso, Сегодня, 11:25
Сообщений в теме: 4
#3
Отправлено Сегодня, 11:31
Такие, например, можете посмотреть электромагнитные замки на двери https://lemonadd.ru/...agnitnye-zamki/ Нам на склад тоже нужно будет приобрести такие замки, а то у нас там вообще никаких замков нет. Нужно будет поговорить на эту тему с нашим руководством. А то если им не скажешь вовремя, то они ничего делать и не будут.
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