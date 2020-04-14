Оконный кондиционер

Отправлено Сегодня, 11:20

Такие, например, можете посмотреть оконные кондиционеры https://um-climat.ru...ye-kondicionery Мы тоже хотим у нас дома установить такой кондиционер так как сплит систему установить возможности нет. Я думаю современные оконные кондиционеры все бесшумные. Так что за это не переживайте. Главное чтоб было куда его установить.