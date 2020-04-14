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Оконный кондиционер

Автор темы Diln, Сегодня, 11:14

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Сообщений в теме: 3

#1 Diln

Diln

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:14

Всем привет. Я сейчас планирую приобрести оконный кондиционер домой. Может посоветуете где в Челябинске можно посмотреть такие кондиционеры хорошего качества и по приемлемым ценам? Заранее спасибо. 


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#2 Adamm

Adamm

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:17

А почему вы хотите установить именно оконный кондиционер? Они же очень шумные. У нас дома стоит сплит система и мы этой техникой очень довольны. Так что лучше купить домой обычную сплит систему. 


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#3 Grund

Grund

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:20

Такие, например, можете посмотреть оконные кондиционеры https://um-climat.ru...ye-kondicionery Мы тоже хотим у нас дома установить такой кондиционер так как сплит систему установить возможности нет. Я думаю современные оконные кондиционеры все бесшумные. Так что за это не переживайте. Главное чтоб было куда его установить. 


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#4 Waso

Waso

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:23

А вы зайдите в интернет магазин Эльдорадо. Там большой выбор таких кондиционеров. Стоят они от дести тысяч и выше. И действительно современные оконные кондиционеры работают тихо. 


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