Всем привет. Я сейчас планирую приобрести оконный кондиционер домой. Может посоветуете где в Челябинске можно посмотреть такие кондиционеры хорошего качества и по приемлемым ценам? Заранее спасибо.
Оконный кондиционер
Автор темы Diln, Сегодня, 11:14
Сообщений в теме: 3
#3
Отправлено Сегодня, 11:20
Такие, например, можете посмотреть оконные кондиционеры https://um-climat.ru...ye-kondicionery Мы тоже хотим у нас дома установить такой кондиционер так как сплит систему установить возможности нет. Я думаю современные оконные кондиционеры все бесшумные. Так что за это не переживайте. Главное чтоб было куда его установить.
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