Всем привет. Мне нужно сейчас купить качественный шуруповерт. Только в наших магазинах выбор небольшой. Посоветуйте, пожалуйста, где в Ростове-на-Дону можно посмотреть такие шуруповерты по приемлемым ценам.
Нужен хороший шуруповерт.
Автор темы Waso, Сегодня, 11:43
Сообщений в теме: 3
#3
Отправлено Сегодня, 11:49
Можете посмотреть, например, шуруповерты Макита https://rostov.instr...and_-is-makita/ Возможно какой-то вариант вам и понравится. У меня дома есть шуруповерт, но он старый и зарядка долго не держится. Мне его подарили несколько лет тому назад. Вот тоже думаю купить себе новый инструмент, а то этим летом нужно будет сделать ремонт на даче.
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