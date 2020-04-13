Нужен хороший шуруповерт.

Отправлено Сегодня, 11:49

Можете посмотреть, например, шуруповерты Макита https://rostov.instr...and_-is-makita/ Возможно какой-то вариант вам и понравится. У меня дома есть шуруповерт, но он старый и зарядка долго не держится. Мне его подарили несколько лет тому назад. Вот тоже думаю купить себе новый инструмент, а то этим летом нужно будет сделать ремонт на даче.