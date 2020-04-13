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Нужен хороший шуруповерт.

Автор темы Waso, Сегодня, 11:43

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Сообщений в теме: 3

#1 Waso

Waso

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:43

Всем привет. Мне нужно сейчас купить качественный шуруповерт. Только в наших магазинах выбор небольшой. Посоветуйте, пожалуйста, где в Ростове-на-Дону можно посмотреть такие шуруповерты по приемлемым ценам. 


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#2 Adamm

Adamm

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:46

Я бы вам посоветовал зайти на сайт OZON. Там большой выбор шуруповертов. Я и сам там купил себе на дачу шуруповерт совсем недавно. Качество мне очень понравилось. Так что рекомендую. 


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#3 Grund

Grund

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:49

Можете посмотреть, например, шуруповерты Макита https://rostov.instr...and_-is-makita/ Возможно какой-то вариант вам и понравится. У меня дома есть шуруповерт, но он старый и зарядка долго не держится. Мне его подарили несколько лет тому назад. Вот тоже думаю купить себе новый инструмент, а то этим летом нужно будет сделать ремонт на даче. 


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#4 Diln

Diln

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Отправлено Сегодня, 11:52

В китайских интернет магазинах тоже большой выбор шуруповертов. Там цены уж явно ниже по сравнению с нашими магазинами. Только доставка будет длиться не меньше месяца. 


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