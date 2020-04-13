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Газон специального назначения

Автор темы Grund, Сегодня, 11:26

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Сообщений в теме: 3

#1 Grund

Grund

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:26

Добрый день. Нам нужно приобрести газон специализированного назначения. Посоветуйте, пожалуйста, где можно посмотреть такой газон хорошего качества и по приемлемым ценам. Заранее спасибо. 


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#2 Adamm

Adamm

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:31

Могу посоветовать вам обратиться в компанию Gazon-semena. Там большой выбор различных газонов по приемлемым ценам. Мы и сами у них закупаем семена газона каждый год. Так что рекомендую. 


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#3 Diln

Diln

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:37

Вот, например, газоны специализированного назначения http://www.газон.мос...tsialnye-gazony Возможно что и подберете там.  Мы тоже планируем приобрести в этом году газон и посадить его у нас на даче. В прошлом году мы достроили дом, а в этом году нужно территорию привести в порядок. Так же нужно будет вывести весь строительный мусор. 


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#4 Waso

Waso

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:40

А у нас и так трава хорошо на даче растет. Мы ее коротко стрижем и получается очень даже хорошо. А газон мы как-то сажали и он у нас не пошел. Даже не знаю в чем причина. 


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