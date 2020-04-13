Добрый день. Нам нужно приобрести газон специализированного назначения. Посоветуйте, пожалуйста, где можно посмотреть такой газон хорошего качества и по приемлемым ценам. Заранее спасибо.
Газон специального назначения
Автор темы Grund, Сегодня, 11:26
Сообщений в теме: 3
#3
Отправлено Сегодня, 11:37
Вот, например, газоны специализированного назначения http://www.газон.мос...tsialnye-gazony Возможно что и подберете там. Мы тоже планируем приобрести в этом году газон и посадить его у нас на даче. В прошлом году мы достроили дом, а в этом году нужно территорию привести в порядок. Так же нужно будет вывести весь строительный мусор.
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