Пластиковые лотки.

Отправлено Сегодня, 14:54

Вот, например, такие можете посмотреть пластиковые прямоугольные лотки http://www.svarplast...ovye-lotki.html Нам на производство тоже нужно будет закупить новые лотки, а то все наши уже старые и их сложно использовать. Нужно будет поговорить с нашим начальством чтоб они выделили деньги на новые лотки.