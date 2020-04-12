Всем привет. Нам на производство нужно приобрести пластиковые лотки. Посоветуйте, пожалуйста, компанию в Москве где можно посмотреть такие лотки по приемлемым ценам. Заранее спасибо.
Пластиковые лотки.
Автор темы Diln, Сегодня, 14:31
Сообщений в теме: 3
#3
Отправлено Сегодня, 14:54
Вот, например, такие можете посмотреть пластиковые прямоугольные лотки http://www.svarplast...ovye-lotki.html Нам на производство тоже нужно будет закупить новые лотки, а то все наши уже старые и их сложно использовать. Нужно будет поговорить с нашим начальством чтоб они выделили деньги на новые лотки.
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