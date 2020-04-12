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Пластиковые лотки.

Автор темы Diln, Сегодня, 14:31

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Сообщений в теме: 3

#1 Diln

Diln

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:31

Всем привет. Нам на производство нужно приобрести пластиковые лотки. Посоветуйте, пожалуйста, компанию в Москве где можно посмотреть такие лотки по приемлемым ценам. Заранее спасибо. 


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#2 Adamm

Adamm

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:40

Такие лотки можете посмотреть в строительном интернет магазине Петрович. Мы и сами у них закупили эти лотки в прошлом году. Там и выбор есть и цены нормальные. Так что рекомендую.


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#3 Waso

Waso

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:54

Вот, например, такие можете посмотреть пластиковые прямоугольные лотки http://www.svarplast...ovye-lotki.html Нам на производство тоже нужно будет закупить новые лотки, а то все наши уже старые и их сложно использовать. Нужно будет поговорить с нашим начальством чтоб они выделили деньги на новые лотки. 


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#4 Grund

Grund

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Обычный

Отправлено Сегодня, 15:01

А может вам сходить в строительный магазин Леруа мерлен? Там уж точно найдете такие лотки. Мы тоже планируем к ним обратиться и заказать лотки на работу. цены у них явно дешевле. 


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