Партнерская программа Casino7Partners

Отправлено Сегодня, 07:03

Всем привет! Представляем партнерскую программу Casino7Partners!



Наши условия:

1. От 50% до 70% RevShare

2. По CPA от 25$ до 120$. Тариф необходимо согласовать с менеджером.

3. Гибрид.



Работа осуществляется преимущественно по СНГ, с недавнего времени

открылся и рынок Европы.

Преимущества работы с Casino7:

- Наиболее популярные игры от лучших провайдеров

- Множество бонусов для привлечения игроков

- Круглосуточная тех. поддержка

- Email рассылки пользователям, информирование о новых бонусах и турнирах

- 3 вида накопительных джекпотов

- Cashback до 25%

- Огромный выбор промо материалов, возможность заказать индивидуально

под Ваши нужды.



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contact@casino7partners.com