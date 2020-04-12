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Партнерская программа Casino7Partners

Автор темы Casino7Partners, Сегодня, 07:03

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#1 Casino7Partners

Casino7Partners

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 07:03

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Всем привет! Представляем партнерскую программу Casino7Partners!

Наши условия:
1. От 50% до 70% RevShare
2. По CPA от 25$ до 120$. Тариф необходимо согласовать с менеджером.
3. Гибрид.

Работа осуществляется преимущественно по СНГ, с недавнего времени
открылся и рынок Европы.
Преимущества работы с Casino7:
- Наиболее популярные игры от лучших провайдеров
- Множество бонусов для привлечения игроков
- Круглосуточная тех. поддержка
- Email рассылки пользователям, информирование о новых бонусах и турнирах
- 3 вида накопительных джекпотов
- Cashback до 25%
- Огромный выбор промо материалов, возможность заказать индивидуально
под Ваши нужды.

Начните зарабатывать прямо сейчас!

contact@casino7partners.com

 


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