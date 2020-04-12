Партнерская программа Casino7Partners

Всем привет! Представляем партнерскую программу Casino7Partners!
Наши условия:
1. От 50% до 70% RevShare
2. По CPA от 25$ до 120$. Тариф необходимо согласовать с менеджером.
3. Гибрид.
Работа осуществляется преимущественно по СНГ, с недавнего времени
открылся и рынок Европы.
Преимущества работы с Casino7:
- Наиболее популярные игры от лучших провайдеров
- Множество бонусов для привлечения игроков
- Круглосуточная тех. поддержка
- Email рассылки пользователям, информирование о новых бонусах и турнирах
- 3 вида накопительных джекпотов
- Cashback до 25%
- Огромный выбор промо материалов, возможность заказать индивидуально
под Ваши нужды.
Начните зарабатывать прямо сейчас!
contact@casino7partners.com