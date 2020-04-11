Копирайтер (удалённая работа на долгий срок или проектная)

Отправлено Сегодня, 11:09

Здравствуйте, уважаемые коллеги и потенциальные клиенты.

Меня зовут Юлия и я опытный копирайтер.

За всё время своей работы я могу выделить самые значимые достижения:

- написала текст-обзор для ютуб канала "BE BIGGER" с аудиторией более 200 000 человек;

- сотрудничала с крупными интернет-магазинами и сайтами (в том числе юридическими);

- писала продающие тексты для клиник.

Также я постоянно развиваюсь и прохожу дополнительное обучение. Слежу за всеми новостями в мире онлайн-бизнеса и точно знаю что нужно клиенту и как правильно продать ему любую идею.

Обращайтесь ко мне, если вам нужен копирайтер, который:

- не теряется;

- сдаёт все работы в срок;

- доводит готовый текст до совершенства, может вносить корректировки при желании клиента;

- ответственен за результат;

- быстро принимается за работу;

- креативен и предприимчив.

Чем я могу вам помочь:

- написание статей (темы - красота, здоровье, кулинария, бытовая техника, астрология, эзотерика, мода, психология);



- заполнение карточек товара для интернет-магазинов (гаджеты, товары для дома, бытовая техника);



- продающие (рекламные) тексты для соц.сетей;



- составление контент-плана для Дзен, Телеграм, Инстаграм, Вконтакте и т.д.;



- тексты для email-рассылки (для тёплых и холодных клиентов);



- нейминг;



- составление рейтингов товаров, сравнительные обзоры;



- сценарии для ютуб-роликов;



- написание статей для соцсетей;



- сео-продвижение, работа с ключами, самостоятельное формирование списка ключевиков.

Пишите сюда и на почту: russian.slog@gmail.com

С уважением, Юлия Костина.