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Копирайтер (удалённая работа на долгий срок или проектная)

Автор темы Julia Kostina, Сегодня, 11:09

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#1 Julia Kostina

Julia Kostina

    Новичок

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Обычный
  • Страна, Город:
    Омск
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 11:09

Здравствуйте, уважаемые коллеги и потенциальные клиенты.

 

Меня зовут Юлия и я опытный копирайтер.

 

За всё время своей работы я могу выделить самые значимые достижения:

- написала текст-обзор для ютуб канала "BE BIGGER" с аудиторией более 200 000 человек;

 

- сотрудничала с крупными интернет-магазинами и сайтами (в том числе юридическими);

 

- писала продающие тексты для клиник.

 

Также я постоянно развиваюсь и прохожу дополнительное обучение. Слежу за всеми новостями в мире онлайн-бизнеса и точно знаю что нужно клиенту и как правильно продать ему любую идею.

 

 

Обращайтесь ко мне, если вам нужен копирайтер, который:

- не теряется;

- сдаёт все работы в срок;

- доводит готовый текст до совершенства, может вносить корректировки при желании клиента;

- ответственен за результат;

- быстро принимается за работу;

- креативен и предприимчив.

 

Чем я могу вам помочь:

 

- написание статей (темы - красота, здоровье, кулинария, бытовая техника, астрология, эзотерика, мода, психология);

- заполнение карточек товара для интернет-магазинов (гаджеты, товары для дома, бытовая техника);

- продающие (рекламные) тексты для соц.сетей;

- составление контент-плана для Дзен, Телеграм, Инстаграм, Вконтакте и т.д.;

- тексты для email-рассылки (для тёплых и холодных клиентов);

- нейминг;

- составление рейтингов товаров, сравнительные обзоры;

- сценарии для ютуб-роликов;

- написание статей для соцсетей;

- сео-продвижение, работа с ключами, самостоятельное формирование списка ключевиков.

 

Пишите сюда и на почту: russian.slog@gmail.com

 

С уважением, Юлия Костина.

 


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