=> Виагра | Левитра | Сиалис | Дапоксетин | Миксы <=

Счастливого времени суток.
Продаю качественные аналоги Виагры, Левитры, Сиалиса, Дапоксетина и миксы на их основе произведенные фармацевтическими компаниями Индии.
Действующее вещество идентично аптечным препаратам, а цены приятно радуют.
1шт Виагра 100мг, основное действующее вещество Силденафил
Цена в BasisGeneric: от 40 руб | Цена в аптеке: от 879 руб
1шт Левитра 20мг, основное действующее вещество Варденафил
Цена в BasisGeneric: от 45 руб | Цена в аптеке: от 1061 руб
1шт Сиалис 20мг, основное действующее вещество Тадалафил
Цена в BasisGeneric: от 42 руб | Цена в аптеке: от 1200 руб
Прайс тут => https://drive.google...8_buqdQFUsXggWu <=
Оплата: Qiwi, Яндекс.
Минимальный заказ 1 блистер + доставка по России 250 рублей.
Доставка Почтой России, трек номер в течении 48 часов после оплаты заказа.
Гарант за счет покупателя.
Telegram: BasisGeneric
Готов предоставить видео с интересующим товаром и кодовым словом на Ваш выбор.
Пример:
https://youtu.be/KPvk-1dO56Y