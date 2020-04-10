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=> Виагра | Левитра | Сиалис | Дапоксетин | Миксы <=

Автор темы BasisGeneric, Вчера, 23:56

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#1 BasisGeneric

BasisGeneric

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Отправлено Вчера, 23:56

Счастливого времени суток.
Продаю качественные аналоги Виагры, Левитры, Сиалиса, Дапоксетина и миксы на их основе произведенные фармацевтическими компаниями Индии.
Действующее вещество идентично аптечным препаратам, а цены приятно радуют.

1шт Виагра 100мг, основное действующее вещество Силденафил  
Цена в BasisGeneric: от 40 руб  | Цена в аптеке: от 879 руб

1шт Левитра 20мг, основное действующее вещество Варденафил
Цена в BasisGeneric: от 45 руб  | Цена в аптеке: от 1061 руб

1шт Сиалис 20мг, основное действующее вещество Тадалафил  
Цена в BasisGeneric: от 42 руб  | Цена в аптеке: от 1200 руб

Прайс тут => https://drive.google...8_buqdQFUsXggWu <=
Оплата: Qiwi, Яндекс.

Минимальный заказ 1 блистер + доставка по России 250 рублей.
Доставка Почтой России, трек номер в течении 48 часов после оплаты заказа.
Гарант за счет покупателя.  

Telegram: BasisGeneric 
boujwXA.jpg

Готов предоставить видео с интересующим товаром и кодовым словом на Ваш выбор.
Пример:
https://youtu.be/KPvk-1dO56Y

 


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