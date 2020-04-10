=> Виагра | Левитра | Сиалис | Дапоксетин | Миксы <=

Отправлено Вчера, 23:56

Счастливого времени суток.

Продаю качественные аналоги Виагры, Левитры, Сиалиса, Дапоксетина и миксы на их основе произведенные фармацевтическими компаниями Индии.

Действующее вещество идентично аптечным препаратам, а цены приятно радуют.



1шт Виагра 100мг, основное действующее вещество Силденафил

Цена в BasisGeneric: от 40 руб | Цена в аптеке: от 879 руб



1шт Левитра 20мг, основное действующее вещество Варденафил

Цена в BasisGeneric: от 45 руб | Цена в аптеке: от 1061 руб



1шт Сиалис 20мг, основное действующее вещество Тадалафил

Цена в BasisGeneric: от 42 руб | Цена в аптеке: от 1200 руб



Прайс тут => https://drive.google...8_buqdQFUsXggWu <=

Оплата: Qiwi, Яндекс.



Минимальный заказ 1 блистер + доставка по России 250 рублей.

Доставка Почтой России, трек номер в течении 48 часов после оплаты заказа.

Гарант за счет покупателя.



Telegram: BasisGeneric





Готов предоставить видео с интересующим товаром и кодовым словом на Ваш выбор.

Пример:

https://youtu.be/KPvk-1dO56Y