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Топовые СМИ по низким ценам v3.0

Автор темы doprpro2, Сегодня, 16:45

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#1 doprpro2

doprpro2

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Обычный

Отправлено Сегодня, 16:45

Здравствуйте
Рад вам предложить обновленную возможность эксклюзивного размещения ваших статей, практически любой тематики на ведущих мировых СМИ
В прайсе представленные крупные телеканалы, информагенства и федеральные СМИ.
Ссылка на прайс: https://goo.gl/qDX3Ak
Возможности:
-подготовка и написание материала
-релизное размещение с dofollow ссылками
-размещение без плашки реклама
-размещение конфликтного и спорного материала
-азартных и серых тематик
-снятие информации и блок по темам-персонам
Уверенное ссылочное и маркентинг влияния
Контакты:
скайп: rewergreen (Яков Орлов)

 


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