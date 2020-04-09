Ручное массовое размещение объявлений на досках

Отправлено Сегодня, 13:07

Выполняю массовое ручное размещение объявлений по доскам.

На данный момент в базе 450 досок объявлений России, 80 досок объявлений Украины, 40 досок Белоруссии.

База постоянно обновляется, смотрите последний пост в теме.

Стоимость 10 рублей за одно размещенное объявление.

Минимальный заказ 50 объявлений.

Полный отчет в exel файле со всеми ссылками на объявления.

Примерно половина досок позволяет размещать ссылку на сайт в контактах, на остальных размещаю не кликабельную ссылку в тексте.

Все доски в индексе поисковых систем.

Что нужно для размещения?

1. Заголовок объявления

2. Текст объявления

3. Ваше имя

4. Телефон

5. Фактический адрес, можно просто город

6. Ссылка на сайт (если есть)

7. Цена

8. Фото, можно несколько

Есть вариант выполнения под ключ, в таком случае вы даете только ссылку на сайт, или товар/услугу, я всё составлю и подберу сам.

Стоимость работы под ключ +100 рублей к общей стоимости заказа.

Так же есть услуга размножения текста, стоимость +250 рублей к заказу.

Вы можете предоставить заголовки и тексты в виде шаблона под размножение.

Контакты для связи:

ЛС

Skype SSSR1000 (сверяйте логин)

Telegram @mapshalsergey

pfrser@yandex.ru