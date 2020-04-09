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Работай в хорошем коллективе.(Online)

Автор темы Usamnarca, Сегодня, 00:24

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#1 Usamnarca

Usamnarca

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 00:24

Доброго времени суток.
Мы ищем новых сотрудников для работы в дружном коллективе на серые\белые направления, как людей которые уже имеют опыт в каких-то направлениях в сети,
так и новичков, с 0 уровнем знаний.
Ваши доходы будут зависеть только от вас, работаете хорошо и много, получаете достойную оплату вплоть до 700-800$ в день.
Мы ведём как и абсолютно белые проэкты, так и с серым оттенком.
От вас требуется:
 Наличие ПК
 Возможность стабильного нахождения в сети.
 Желание обучаться новому и открывать для себя новые горизонты
З\П возможна по окончанию рабочего дня, либо раз в неделю\месяц.
Возникшие вопросы задавайте в Telegram: @Wasteomindd

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