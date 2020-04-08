Партерка по онлайн курсам + интеграция с getcourse

Отправлено Сегодня, 13:58

Добрый день, предлагаю Вам монетизацию Вашей аудитории на наших оферах партнерской программы edulid.com/program

Наша образовательная партнерка находится в закрытом тестировании и регистрация вебмастеров проходит только по инвайтам.

Мы платим 25% от стоимости курса. Курсы стоят от 2000 до 12000 рублей.

Все курсы размещены на платформе getcourse и используют автоворонку, которая повышает конвертацию регистраций в покупки.

Выплаты могут проходить на webmoney, карты и qiwi каждую неделю. Другие способы по запросу.