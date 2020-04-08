Организуем прием средств для ваших проектов.

Отправлено Сегодня, 05:36

Доброго времени суток друзья!

Предлагаю услуги эквайринга (мерчант) для ваших проектов - мы принимаем онлайн-платежи с банковских карт по всему миру.



Перечень проектов, с которыми мы работаем:



- Серые партнерские программы

- Букмекерские конторы

- Ставки на спорт (кибер-спортивные события)

- Бинарные опционы

- HYIP

- Крипто-проекты

- Проведение ICO

- Казино

- Дейтинг сайты

- Серые товары с повышенными жалобами

- Инфобизнес



Преимущества нашего сервиса:



• Личный кабинет

• Статистика

• Отсутствие холда

• Быстрый вывод

• Отсутствие лимитов

• Отсутствие рисков

• Высокая проходимость платежей (60%++)

• Низкая комиссия от 20%





Контакты:



tg https://t.me/mastermaend (@mastermaend)

jabber mastermaend@xmpp.jp