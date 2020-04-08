Доброго времени суток друзья!
Предлагаю услуги эквайринга (мерчант) для ваших проектов - мы принимаем онлайн-платежи с банковских карт по всему миру.
Перечень проектов, с которыми мы работаем:
- Серые партнерские программы
- Букмекерские конторы
- Ставки на спорт (кибер-спортивные события)
- Бинарные опционы
- HYIP
- Крипто-проекты
- Проведение ICO
- Казино
- Дейтинг сайты
- Серые товары с повышенными жалобами
- Инфобизнес
Преимущества нашего сервиса:
• Личный кабинет
• Статистика
• Отсутствие холда
• Быстрый вывод
• Отсутствие лимитов
• Отсутствие рисков
• Высокая проходимость платежей (60%++)
• Низкая комиссия от 20%
Контакты:
tg https://t.me/mastermaend (@mastermaend)
jabber mastermaend@xmpp.jp
Организуем прием средств для ваших проектов.
#1
Отправлено Сегодня, 05:36
Доброго времени суток друзья!
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