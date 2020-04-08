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Организуем прием средств для ваших проектов.

Автор темы Mastermaend, Сегодня, 05:36

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#1 Mastermaend

Mastermaend

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 05:36

Доброго времени суток друзья! ;)
Предлагаю услуги эквайринга (мерчант) для ваших проектов - мы принимаем онлайн-платежи с банковских карт по всему миру.

Перечень проектов, с которыми мы работаем:

- Серые партнерские программы
- Букмекерские конторы
- Ставки на спорт (кибер-спортивные события)
- Бинарные опционы
- HYIP
- Крипто-проекты
- Проведение ICO
- Казино
- Дейтинг сайты
- Серые товары с повышенными жалобами
- Инфобизнес

Преимущества нашего сервиса:

• Личный кабинет
• Статистика
• Отсутствие холда
• Быстрый вывод
• Отсутствие лимитов
• Отсутствие рисков
• Высокая проходимость платежей (60%++)
• Низкая комиссия от 20%


Контакты:

tg https://t.me/mastermaend (@mastermaend)
jabber mastermaend@xmpp.jp


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